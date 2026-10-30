RDC: cómo se organizan los grupos de extrema derecha que atacaron a manifestantes en Francia

Las imágenes de los enfrentamientos ocurridos en Francia durante la manifestación del sábado 24 de octubre encendieron las alarmas por la actuación de grupos de extrema derecha, que agredieron a manifestantes ante la mirada de efectivos policiales. Montpellier fue uno de los escenarios más representativos de estos episodios, que generaron cuestionamientos de legisladores y dirigentes políticos.

Juan Francia explicó en Ronda de Corresponsales (RDC) que las organizaciones fueron convocadas por un influencer de extrema derecha identificado como Alpha Raiz, de Montpellier, quien promovió la conformación de grupos en distintas ciudades bajo el argumento de proteger a los comerciantes. Sin embargo, el analista advirtió que detrás de esa consigna existe otra motivación: el ejercicio de la violencia contra quienes consideran sus adversarios ideológicos.

La convocatoria de los grupos de extrema derecha y los ataques en Montpellier

"Estos grupos de extrema derecha generalmente no se manifiestan a favor de algo, sino siempre en contra de algo", sostuvo Francia al describir una de las características centrales de estos movimientos.

Según explicó, la convocatoria buscó generar presencia en las calles mediante personas identificadas con pañuelos o brazaletes blancos. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a integrantes de estos grupos atacando a manifestantes, mientras que la intervención policial se produjo cuando las personas agredidas intentaron responder.

Las denuncias por la actuación policial en Montpellier

El comportamiento de las fuerzas de seguridad también quedó bajo cuestionamiento. Francia señaló que las imágenes contradicen las declaraciones del ministro del Interior, quien había negado cualquier coordinación o connivencia entre la policía y las organizaciones de extrema derecha. "Estas imágenes que vemos aquí lo contradicen abiertamente", afirmó el periodista al referirse a la explicación oficial sobre el accionar de los efectivos durante los incidentes.

El analista también destacó que la convocatoria no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica que ya tuvo antecedentes en Francia. En distintas oportunidades, estos grupos protagonizaron ataques contra sindicalistas, personas afrodescendientes y musulmanes.

Además, recordó episodios de violencia anteriores vinculados con discursos de venganza contra comerciantes, entre ellos el atentado ocurrido en Trapez, que mencionó durante la entrevista.

El avance de las milicias de extrema derecha y su discurso de odio

Para Francia, estas organizaciones presentan características ideológicas que permiten identificarlas dentro de la extrema derecha. Una de las principales evidencias surge de sus espacios de organización digital. "Ellos se organizan a través de Telegram y en esas redes hay referencias a Hitler, al fascismo y a otras ideas que los caracterizan como milicias de extrema derecha", explicó.

El periodista advirtió que la violencia de estos grupos se dirige contra distintos sectores sociales, a los que identifican como enemigos ideológicos o culturales. Entre ellos mencionó a comunistas, anarquistas y homosexuales.

En ese sentido, cuestionó que la defensa de los comerciantes sea utilizada como justificación para sus convocatorias: "Salen para desahogar su violencia y su filosofía violenta contra grupos que ellos identifican".

Finalmente, Francia alertó sobre la presencia de estas organizaciones en distintos países europeos y sobre la posibilidad de que vuelvan a movilizarse en Francia. "Son verdaderamente grupos patoteros, podríamos decir, que les excita la violencia", concluyó, al advertir sobre el riesgo que representan para la convivencia democrática y la seguridad de los manifestantes.