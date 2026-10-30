Rafael Rofman en RDEco: “Argentina tiene un problema muy serio, nunca estamos discutiendo el largo plazo”

La Argentina mantiene una discusión económica recurrente que, según Rafael Rofman, economista e investigador principal de CIPPEC, impide abordar los problemas de fondo que condicionan su desarrollo. Con más de cuatro décadas de experiencia profesional, el investigador advirtió que el debate público permanece concentrado en las urgencias financieras y macroeconómicas, mientras posterga cuestiones centrales como la educación, la infraestructura y la incorporación de tecnología.

“Argentina tiene un problema muy serio y es que el corto plazo nos lleva puestos. Es razonable, pero resulta que nunca estamos discutiendo el largo plazo y eso me preocupa mucho”, sostuvo.

Educación, infraestructura y políticas de largo plazo

Para Rofman, el crecimiento económico no puede limitarse a analizar variables como el dólar o las tasas de interés. Debe contemplar tres pilares fundamentales: capital humano, capital físico y tecnología. En ese sentido, cuestionó los resultados educativos y productivos del país: “Hemos logrado que muchos chicos vayan a la escuela y está buenísimo, pero sabemos que aprenden muy poquito”.

También señaló las deficiencias de infraestructura, la falta de capital de trabajo en las empresas y las dificultades para incorporar tecnología moderna. Como ejemplo de las diferencias regionales, mencionó a Perú: “¿Por qué Perú tiene mejor calidad de educación que Argentina?”.

El investigador consideró que la Argentina perdió posiciones frente a otros países latinoamericanos que lograron sostener estrategias de desarrollo durante décadas. Mencionó a Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia como ejemplos de países que consiguieron avances en distintos indicadores. “Éramos el uno o el dos en expectativa de vida en América Latina, ahora somos el quinto o el sexto. Nos pasaron países que antes eran peores que nosotros”, explicó.

A su entender, la diferencia radica en la continuidad de las políticas públicas y en la capacidad de sostener instituciones y estrategias sin modificar permanentemente las reglas de juego.

Rofman destacó que la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente. “Hay políticas macro más estables, más consistentes, que no cambian cada diez minutos”, afirmó. Sin embargo, consideró que las políticas educativas, la formación de recursos humanos y las inversiones en infraestructura tienen un peso todavía más relevante para el desarrollo.

En ese contexto, cuestionó las deficiencias del sistema de formación docente y la falta de inversiones en rutas, ferrocarriles y comunicaciones. “Esos problemas, al final del día, en el largo plazo tienen mucho más peso que la discusión sobre la tasa de interés del Banco Central o si subo o bajo un poquito el dólar”, remarcó.

La evaluación del Gobierno de Milei y el capital humano

Al analizar la gestión de Javier Milei, Rofman reconoció algunas iniciativas vinculadas con el desarrollo social y educativo. Entre ellas mencionó el incremento de recursos destinados a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el plan de alfabetización, que consideró medidas positivas.

Sin embargo, cuestionó la falta de una estrategia integral de largo plazo. “Este gobierno no es un gobierno que se caracterice por pensar en largo plazo”, señaló.

Según explicó, el oficialismo confía en que el ordenamiento económico permitirá que el mercado resuelva otros problemas, aunque consideró que existe demasiado optimismo respecto de sus posibilidades de hacerlo sin intervención adicional.

Finalmente, puso el foco en el sistema universitario y planteó que la discusión debería superar las disputas coyunturales para concentrarse en los profesionales que necesita el país. “La discusión debería ser cómo hacemos para sacar más ingenieros”, sostuvo. Y concluyó que la Argentina necesita repensar su modelo educativo para formar los recursos humanos que permitan sostener el crecimiento durante las próximas décadas.