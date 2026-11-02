Pablo Das Neves en RDEco: “El dólar está claramente barato y habría que dejarlo flotar un poco más”

El programa económico del Gobierno enfrenta una tensión cada vez más evidente entre la desaceleración de la inflación y una actividad que todavía no logra recuperarse. Para el economista y especialista en mercados financieros e inversiones Pablo Das Neves, esta situación responde a los pilares fundamentales del esquema oficial, basado en el superávit fiscal, la ortodoxia monetaria y un tipo de cambio bajo.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Das Neves sostuvo: "El gobierno tiene un plan económico que tiene algunas cuestiones que son sus pilares fundamentales, que no los piensa cambiar". Sin embargo, advirtió que ese rumbo tiene consecuencias sobre la producción y el consumo: "Estamos prácticamente, falta que se confirme, pero es simplemente una cuestión de tiempo, nada más, que estamos en una recesión técnica".

La recesión y la incertidumbre electoral condicionan al mercado

El economista también puso el foco en la incertidumbre electoral y en las dudas del mercado sobre la continuidad del modelo después de 2027. Según explicó, el nivel del riesgo país refleja interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas económicas actuales.

El mercado pide pragmatismo y alivio para la clase media

Das Neves consideró que el Gobierno necesita transmitir señales de flexibilidad sin abandonar los lineamientos centrales de su programa. Para explicar su postura, mencionó el caso de Brasil y las señales de apertura al mercado que dio Lula después de ganar las elecciones.

"Cierta flexibilidad y cierto pragmatismo en el manejo de las herramientas económicas es necesario", afirmó. En ese sentido, propuso mejorar las condiciones de financiamiento, flexibilizar el apretón monetario y generar alternativas para reactivar el crédito.

El especialista remarcó que la recuperación económica también necesita traducirse en una mejora concreta para los hogares. "La gente vota con el bolsillo", señaló, y agregó que la clase media es uno de los sectores más golpeados y necesita recuperar capacidad de consumo antes de las elecciones.

También cuestionó la estrategia discursiva del oficialismo, basada en presentar el escenario político como una disyuntiva entre el Gobierno y el abismo. Para Das Neves, esa narrativa puede resultar contraproducente si no está acompañada por medidas que reduzcan los costos económicos. "El gobierno debería ser un poco más pragmático", insistió.

Atraso cambiario, Brasil y el impacto de las elecciones en Estados Unidos

Uno de los puntos centrales del análisis fue el valor del dólar. Das Neves calificó la política cambiaria oficial como "un populismo monetario", al considerar que permite acceder a divisas relativamente baratas y genera una sensación de alivio en determinados sectores.

Sin embargo, advirtió: "Al valor del dólar que tenemos hoy, está claramente un valor atrasado, el dólar está claramente barato". Por eso, planteó que sería conveniente permitir una mayor flotación cambiaria para mejorar la competitividad de la economía argentina, especialmente frente a Brasil, su principal socio comercial.

Sobre los activos brasileños, consideró que la caída posterior al triunfo de Lula respondió a una sobrerreacción del mercado. Incluso sostuvo que "comprar Brasil en estos momentos es una compra barata", con oportunidades para inversores de mediano y largo plazo.

Finalmente, analizó las posibles consecuencias de las elecciones legislativas estadounidenses para la Argentina. Explicó que un mal resultado de Donald Trump podría complicar las negociaciones con Washington y reducir las posibilidades de asistencia financiera.

"Yo creo que ya lo viene castigando, porque ya viene descontando un mal resultado para Trump", afirmó. No obstante, advirtió que una derrota republicana podría generar mayores dificultades en cuestiones vinculadas con eventuales rescates financieros y el respaldo estadounidense al Gobierno argentino.