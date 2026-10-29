“No estamos tan seguros de que esté funcionando”: Florencia Fiorentín cuestionó en RDEco la estrategia cambiaria del Gobierno

La inflación argentina continúa siendo uno de los principales desafíos del programa económico. Aunque el Gobierno logró una fuerte desaceleración respecto de los niveles registrados al comienzo de su gestión, los precios se mantienen cerca del 2% mensual y persisten las dudas sobre la capacidad de profundizar esa tendencia, especialmente ante la incertidumbre cambiaria y las expectativas de un nuevo año electoral.

En ese contexto, los economistas Florencia Fiorentín, Lucio Garay Méndez y Mariano Ortiz Villafañe debatieron en Ronda de Economistas (RDEco) sobre las principales anclas del programa oficial: el tipo de cambio, el equilibrio fiscal y las herramientas de intervención del Estado. También analizaron la influencia de la recesión, los salarios y las expectativas políticas en la evolución de los precios, así como las dificultades para sostener la desaceleración inflacionaria.

Florencia Fiorentín cuestionó la efectividad de la estrategia cambiaria para reducir todavía más la inflación. Según explicó, el Gobierno utiliza el dólar como referencia para intentar moderar los aumentos, aunque los resultados muestran ciertos límites.

“Es una estrategia que se viene utilizando desde el inicio del Gobierno con mayor o menor volatilidad en ciertos momentos, y no estamos tan seguros de que esté funcionando”, sostuvo.

La economista señaló que el esquema contribuye a mantener la inflación en torno al 2% mensual, pero no consigue llevarla de manera sostenida a niveles inferiores. Además, advirtió que la apreciación cambiaria y la continuidad de la recesión pueden alimentar las expectativas de una eventual devaluación.

“Si sigue habiendo una recesión, se va a empezar a esperar que una estrategia de recuperación puede llegar a ser una devaluación”, planteó. En ese escenario, el traslado de una eventual suba del dólar a los precios sería una de las variables centrales.

Dólar, intervención y las herramientas del Gobierno

Lucio Garay Méndez explicó que, aunque el Gobierno sostiene que el tipo de cambio fluctúa dentro de bandas, conserva instrumentos para influir sobre su evolución. “El Gobierno todavía resguarda un montón de herramientas sobre las cuales puede setear las expectativas e intervenir en ese mercado”, afirmó.

Entre esos mecanismos mencionó las operaciones del Tesoro, los contratos de futuros y los instrumentos financieros indexados al tipo de cambio. Según explicó, estas herramientas complementan las intervenciones del Banco Central y contribuyen a contener la cotización del dólar.

El economista destacó que el ancla principal del programa económico es fiscal. “La corrección y los avances que se lograron en un esquema de equilibrio fiscal” permitieron, a su entender, comenzar a corregir otras distorsiones de la economía.

El desafío de sostener la desinflación y recuperar la confianza

Mariano Ortiz Villafañe señaló que factores transitorios, como las inundaciones que encarecen el traslado del ganado, pueden impactar en el índice mensual sin modificar necesariamente la tendencia de mediano plazo.

“Lo principal a mirar es que la inflación núcleo baje sostenidamente hacia niveles más contenidos”, explicó. También advirtió que el precio de los combustibles repercute en numerosos costos y que una eventual caída internacional del petróleo no necesariamente se traducirá en una baja inmediata en los surtidores.

Por su parte, Garay Méndez remarcó que consolidar una inflación baja requiere reconstruir la credibilidad monetaria. “La construcción de confianza en el Banco Central es un proceso que naturalmente va a tomar mucho tiempo, va a tomar años”, concluyó.