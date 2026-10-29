Mauricio D’Alessandro reafirmó en RDI que los audios de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS estaban modificados

El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de Diego Spagnuolo, pasó por Ronda de Investigación, en +Perfil, y aseguró que una pericia de la Gendarmería Nacional detectó modificaciones, cortes y problemas de trazabilidad en los audios de la causa ANDIS.

D’Alessandro sostuvo que las irregularidades eran evidentes desde el comienzo de la controversia. “La verdad que decir que eran truchos, como dije yo el primer día que fui y me senté en la Cámara, era casi una obligación de un abogado, si vos sos abogado y te plantean esto, yo creo que a nadie le escapa que esto era trucho”, planteó.

Qué detectó la pericia de Gendarmería en los audios de la causa ANDIS

Según explicó, la pericia fue ordenada por la Cámara y contó con la participación de peritos oficiales y de parte. En ese sentido, D’Alessandro detalló: “Son nueve peritos de parte y tres peritos que son oficiales de la Gendarmería”.

También señaló que entre los participantes se encontraba la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), vinculada al equipo del fiscal Franco Picardi. Consultado sobre si existían diferencias entre los especialistas, respondió: “No, no hay ninguna disidencia, no”.

Cortes, metadatos y problemas de trazabilidad en los archivos

Uno de los principales cuestionamientos de D’Alessandro apunta a la integridad técnica de los archivos. Según explicó, el análisis habría detectado modificaciones en los audios y discrepancias entre sus metadatos y el momento en que supuestamente fueron registrados. “Una de las cosas que dice la pericia es que fueron modificados un día antes de que se los llevan a PY. Y esto son conclusiones de todos”, afirmó en +Perfil.

Al ser consultado sobre cómo se habría determinado la fecha de modificación, explicó: “Porque se llama feta de creación, hay una forma de determinar qué día se creó”.

Sobre los metadatos, agregó: “Sí, todos tienen metadata, lo que pasa es que la metadata que tienen no se compadece con el momento”. Ante la observación de que los datos estaban superpuestos, confirmó: “Claro, está pisada, sí”.

El abogado también describió presuntos cortes y ensamblajes de fragmentos para construir determinadas expresiones. Como ejemplo, mencionó la frase “Karina, 3%” y cuestionó las herramientas que se habrían utilizado para unir el material. “Sí, dice que fueron manipulados, editados y cortados”, aseguró.

La difusión del informe y las dudas sobre la cadena de custodia

La difusión de las conclusiones atribuidas a Gendarmería abrió otro interrogante: quién hizo circular el documento antes de su incorporación al expediente. Durante el intercambio se mencionó que la Casa Rosada habría difundido la información, según una publicación de Clarín, mientras que D’Alessandro afirmó que él también tenía acceso al material.

“Bueno, yo no lo difundí, pero yo lo tenía. Si lo difundió la Casa Rosada, por ahí. Había nueve peritos de parte que lo tenían”, sostuvo el abogado.