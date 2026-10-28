Matías Olivero Vila analizó en RDEco el impacto de las tasas municipales sobre las empresas

El debate por las tasas municipales volvió al centro de la discusión tributaria tras un fallo judicial que reavivó los cuestionamientos sobre los montos que cobran algunos municipios. La discusión gira en torno a los criterios utilizados para calcular estos cargos y a la relación que deben mantener con los servicios que prestan los gobiernos locales.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Matías Olivero Vila, especialista en materia tributaria, explicó las diferencias entre impuestos y tasas, repasó los criterios judiciales sobre estos cobros y analizó sus consecuencias para las empresas. Por su parte, Elena Alonso, referente del mercado de capitales, abordó el impacto de la carga tributaria en las operaciones financieras y las alternativas de financiamiento.

La diferencia entre impuestos y tasas municipales

“Un impuesto es un pago obligatorio que no tiene una contraprestación específica, mientras la tasa sí tiene que tener una contraprestación específica”, resumió Olivero Vila al repasar la evolución de los criterios judiciales sobre estos cobros.

Según el especialista, algunos municipios comenzaron a calcular determinadas tasas sobre los ingresos totales de las empresas, en lugar de relacionarlas con el costo del servicio prestado. De esta manera, explicó, se transformaron en una carga similar al impuesto sobre los Ingresos Brutos, con alícuotas que en algunos casos llegaron a superarlo.

El problema se hizo visible en actividades como la venta de combustibles, el comercio minorista y los servicios financieros. En las estaciones de servicio, por ejemplo, el monto podía depender de la cantidad de nafta vendida y no del costo de las inspecciones de seguridad e higiene u otras prestaciones municipales.

Qué establece el fallo y cuáles son las dudas para los municipios

Olivero Vila recordó que el fallo Esso contra la Municipalidad de Quilmes, de 2021, avaló un criterio que, según su análisis, contribuyó a extender el cálculo de las tasas sobre la facturación. Como consecuencia, describió una escalada de cargos que encarecieron las operaciones comerciales y financieras.

Entre los ejemplos mencionó tasas viales de hasta el 4,5%, cargos de hasta el 7,5% sobre los intereses de préstamos bancarios y tasas aplicadas a supermercados en distintos municipios. Estos importes se suman a otros tributos, como Ingresos Brutos e IVA.

El especialista señaló que una decisión posterior, en la causa Mutual Fraternidad contra Pergamino, retomó el criterio de vincular las tasas con el costo del servicio. “Se tienen que calcular en base al costo del servicio recibido y no más los ingresos totales”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que todavía existen interrogantes sobre la aplicación de este criterio a situaciones anteriores y sobre la reacción de los gobiernos locales. “¿Las va a devolver el intendente?”, planteó al referirse a los contribuyentes que pagaron tasas cuestionadas. También señaló que las ordenanzas fiscales de fin de año serán una instancia clave para observar si los municipios adecuan sus cobros.

Mercado de capitales: una alternativa para reducir costos financieros

Por su parte, Elena Alonso, referente del mercado de capitales, analizó el impacto de la carga tributaria en las operaciones financieras. Explicó que, aunque el mercado de capitales tiene un tratamiento impositivo particular, también existen dificultades relacionadas con las retenciones y percepciones.

Como ejemplo, mencionó el sistema SIRCREB, que puede aplicar retenciones sobre transferencias bancarias y afectar fondos provenientes de inversiones. Según explicó, salir de ese régimen puede convertirse en un trámite complejo cuando una cuenta operativa queda incorporada por error o por una situación irregular.

Alonso destacó, no obstante, que el mercado de capitales ofrece alternativas de financiamiento que pueden resultar más convenientes para las empresas. “El impacto impositivo que tiene el sistema financiero bancario es mucho más grande que en el mercado de capitales”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que descontar un cheque a través del mercado de capitales puede evitar determinados costos, como el impuesto de sellos, aunque deben contemplarse las comisiones y los derechos de mercado correspondientes.

La especialista remarcó que muchas empresas siguen recurriendo a mecanismos tradicionales por desconocimiento de otras opciones. “Está bueno hacer un poco esa docencia con las empresas porque es muy necesario”, afirmó.