Martín Simonetta en RDEco: “Hay muchos aspectos que hacen a la economía argentina difícil de ser viable”

La inflación argentina atraviesa una etapa diferente del proceso de estabilización: después de una fuerte desaceleración, el ritmo de aumento de los precios parece haberse estacionado cerca del 2% mensual. El desafío ahora es profundizar la desinflación y superar una dinámica que, según los especialistas, presenta obstáculos estructurales.

Para los economistas Martín Simonetta y Bautista Santamarina, superar esa barrera requiere algo más que mantener el equilibrio fiscal y evitar la emisión monetaria. Durante una entrevista con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, ambos analizaron los problemas de competitividad, las dificultades de la economía y las herramientas necesarias para avanzar hacia una inflación de un dígito.

Martín Simonetta puso el foco en el costo argentino y en las dificultades estructurales que afectan la competitividad de las empresas. Según explicó, en determinados sectores los impuestos pueden representar entre el 40% y el 60% del precio de un producto final. “Hay muchos aspectos que hacen a la economía argentina difícil de ser viable”, advirtió.

También señaló los desequilibrios del sistema previsional y del empleo público como cuestiones que requieren una discusión más profunda. Como ejemplo, mencionó la relación entre los aproximadamente 6,5 millones de trabajadores privados registrados y los 8,5 millones de jubilados.

Para Simonetta, estos problemas estructurales contribuyen a que la economía oscile entre períodos de atraso y corrección cambiaria, con consecuencias sobre la actividad productiva.

Inflación estancada en el 2%: por qué el superávit fiscal ya no alcanza

Bautista Santamarina sostuvo que el primer requisito para avanzar hacia una inflación de un dígito es comprender que los procesos de estabilización requieren tiempo. “Lo primero que hay que tener es paciencia”, afirmó el economista de Empiria Consultores.

Según explicó, la reducción desde niveles cercanos al 200% hasta registros del 30% anual fue posible mediante el ajuste fiscal y el freno a la emisión monetaria. Sin embargo, la segunda etapa presenta una dificultad mayor porque los precios incorporaron mecanismos de indexación y una dinámica inercial. “Esta medida de shock, de estabilización, de pasar de déficit a superávit y no emisión, es muy exitosa en la primera parte del plan”, explicó. Pero advirtió: “Para la segunda parte, donde tenés esta inflación más pegajosa, más inercial de 2%, con eso solo no alcanza”.

Como alternativa, planteó mejorar la coordinación de expectativas y establecer una política monetaria más clara, tomando como referencia herramientas como las metas de inflación. “Un programa de ese tipo en donde la política monetaria sea un poco más clara y donde haya algún tipo de coordinación, sería saludable”, sostuvo.

Sinceramiento cambiario y costo argentino: las reformas pendientes

Simonetta coincidió en que la política cambiaria es una de las variables centrales del debate económico. Consideró que un sinceramiento permitiría corregir precios relativos y recuperar competitividad en distintos sectores productivos. “Otra alternativa complementaria, el sinceramiento cambiario, que podría corregir algunos precios relativos, podría devolver competitividad”, señaló.

Además, cuestionó que mantener artificialmente contenido el dólar pueda generar una desaceleración de los precios a costa de mayores dificultades para las empresas. “Vos frenás el dólar y te da menos la inflación, está bien, pero el punto es quién sobrevive a esto”, planteó.

Para ambos economistas, el desafío consiste en encontrar instrumentos que permitan sostener la estabilidad macroeconómica sin profundizar los desequilibrios que afectan a la producción, la competitividad y la actividad económica.