“Lo que ella hace visible es lo que no se ve”: Fabiana Rey explicó en RDEsc el sentido de su obra sobre Olga Orozco

La poesía de Olga Orozco, atravesada por el misterio, los símbolos y el universo esotérico, llega al escenario con Relámpagos de lo invisible, una experiencia teatral y sonora que recupera sus textos sin modificarlos. La propuesta pone el foco en el ritmo de los poemas, los juegos de luces y aquello que la palabra poética permite hacer visible aunque permanezca oculto.

En Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la directora, dramaturga y actriz Fabiana Rey conversó con Osvaldo Quiroga sobre la construcción del espectáculo y su vínculo con la obra de Orozco. La pieza, que se presentará los sábados de noviembre a las 22.30 en el Camarín de las Musas, nació de un trabajo que Rey comenzó años atrás y que fue creciendo a partir de su acercamiento a la poesía de la autora.

Cómo nació Relámpagos de lo invisible

Rey definió la propuesta como una experiencia teatral y sonora basada en la obra poética de Orozco. Para construirla, seleccionó distintos textos y los articuló en un recorrido unipersonal en el que interpreta los poemas sin alterar su formulación original.

El proyecto comenzó cuando la actriz empezó a trabajar con uno de los poemas y, con el tiempo, fue incorporando otros textos. Según recordó, esa experiencia se inició en 1998, cuando estudiaba actuación y tuvo que aprender los poemas de memoria.

Ese ejercicio también se convirtió en una forma de aprendizaje sobre la musicalidad de la poesía. "Totalmente, y no tiene comas. Entonces, tenés que buscarle tu ritmo interno", explicó Rey al referirse al ritmo particular de los versos de Orozco.

La luz y el ritmo como elementos de la puesta

La puesta de Relámpagos de lo invisible se apoya en el trabajo corporal y en una utilización destacada de la iluminación, con pocos elementos escénicos. Para Rey, el desafío consiste en encontrar una forma de interpretar los textos que respete su musicalidad y, al mismo tiempo, construya una experiencia para el público.

La actriz explicó que la poesía de Orozco fue una maestra en el trabajo de la memoria y en la búsqueda de un ritmo propio. La ausencia de pausas marcadas por comas obliga a encontrar una cadencia interna que permita sostener la interpretación y transmitir la intensidad de los poemas.

El esoterismo de Olga Orozco y el misterio de lo invisible

Otro de los ejes del espectáculo es la dimensión esotérica de la obra de Orozco. Rey destacó especialmente La cartomancia, un poema que gira en torno a una tirada de cartas y que, según explicó, permite construir un ritmo particular dentro de la experiencia escénica.

"En realidad, es celebrar el rito de sus misterios, el rito de su esoterismo. Es un ritual", sostuvo la actriz al describir el modo en que aborda esa dimensión de la poesía de Orozco.

Para Rey, el interés por interpretar estos textos también nace de la posibilidad de acercarse a aquello que no se percibe de manera inmediata. "Yo siento que eso, Relámpagos de lo invisible, siento que lo que ella hace visible es lo que no se ve", expresó al explicar el sentido que encuentra en la obra de la poeta.