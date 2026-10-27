“Esto tiene poco y nada de impacto político en realidad”: en RDC analizaron el pedido de detención de Bolsonaro

El episodio en torno a la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los controles estatales y generó una nueva controversia política en los días posteriores a las elecciones. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal en Brasil, Eleonora Gosman, consideró que el pedido de detención impulsado por legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) tendría un efecto concreto limitado y que el caso termina complicando al Gobierno de Lula da Silva.

La periodista sostuvo que la controversia desvía la atención de las prioridades del oficialismo, que busca consolidar su victoria electoral y abrir canales de diálogo con sectores de la centroderecha. Al mismo tiempo, las versiones sobre el recorrido de Bolsonaro y las dudas acerca de cómo abandonó el país instalaron preguntas sobre la actuación de los organismos de seguridad.

El pedido de detención de Bolsonaro y su impacto político

Gosman relativizó las consecuencias del pedido de detención promovido desde el bloque legislativo del PT. Según planteó, la iniciativa tiene un componente político y propagandístico, pero no necesariamente se traduce en medidas concretas.

"Esto tiene poco y nada de impacto político en realidad", afirmó la corresponsal. También sostuvo que, en su evaluación, no había una justificación suficiente para solicitar la detención sin una resolución judicial definida.

La periodista señaló que el episodio aparece en un momento delicado para el oficialismo brasileño, que se encontraba transitando los primeros días posteriores a las elecciones. La controversia amenaza con restarle centralidad a la victoria de Lula y a la agenda que el Gobierno busca impulsar.

Las versiones sobre el recorrido de Bolsonaro

Durante el diálogo también se mencionaron versiones sobre el posible destino del expresidente. Gosman indicó que circulaba la hipótesis de que Bolsonaro no habría viajado directamente desde Brasil hacia la Argentina, sino que podría haber pasado por Venezuela antes de continuar hacia Estados Unidos.

La corresponsal consideró posible ese recorrido, con un eventual destino final en Dallas o Miami, junto con parte de su familia. Sin embargo, presentó esa alternativa como una versión que circulaba y no como un itinerario confirmado.

También planteó la posibilidad de que las referencias a la Argentina hubieran funcionado como una forma de desviar la atención del verdadero recorrido. En cualquier caso, insistió en que todavía había interrogantes sobre cómo se produjo la salida de Bolsonaro y cuáles fueron las circunstancias que la hicieron posible.

Por qué el episodio representa un problema para Lula

Según Gosman, el caso no beneficia al Gobierno brasileño porque interrumpe el clima político que Lula buscaba construir tras las elecciones. El presidente necesita concentrarse en la gestión y establecer conversaciones con representantes de la centroderecha, en lugar de quedar atrapado en una controversia vinculada con su antecesor.

"Él quiere gobernar con calma", señaló la corresponsal al describir las prioridades del mandatario. En ese contexto, el episodio puede restarle visibilidad a la celebración de la victoria electoral y complicar los primeros pasos de la nueva etapa política.

Gosman agregó que el Gobierno no había realizado declaraciones directas sobre el caso en el momento de la conversación. La información y las actuaciones mencionadas provenían de organismos como la Policía Federal, las autoridades aeroportuarias y las autoridades argentinas.

Las dudas sobre los controles y las fuerzas de seguridad

La salida de Bolsonaro también abrió un debate sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar los desplazamientos y garantizar la seguridad. Durante el intercambio se planteó si hubo fallas para detectar cómo y por dónde habría salido del país.

Gosman reconoció que, si se confirmara una salida irregular, sería necesario determinar qué ocurrió y qué organismos intervinieron. La corresponsal remarcó que no se trataría de una situación sencilla, dado que involucra distintas dependencias estatales, entre ellas la Policía Federal y la policía federal de rutas.

La periodista propuso analizar el episodio a partir de una pregunta central: "¿A quién le convenía esto?". La incógnita apunta a establecer no solo cómo se produjo la salida, sino también qué intereses podrían estar vinculados con el desarrollo de los acontecimientos.