“Es el mismo cuidado que tener los dólares abajo del colchón”: Julián Colombo explicó en RDEco los riesgos de guardar criptomonedas

La expansión de las criptomonedas en la Argentina plantea nuevos desafíos para la protección de los usuarios, especialmente frente a las estafas, la recuperación de fondos y la administración de los activos digitales. Cuatro referentes del sector debatieron sobre la importancia de operar con empresas registradas, la necesidad de actualizar la legislación y la responsabilidad que implica guardar Bitcoin sin intermediarios.

Diana Gómez Banegas, fundadora de Mujeres en Bitcoin; Julián Colombo, CEO de Bitso para la Argentina; Alejo Blasco y Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, analizaron los desafíos de la industria. Entre los principales puntos, destacaron la necesidad de priorizar la seguridad de los usuarios, el acceso a la Justicia y la planificación de la herencia de los activos digitales.

Empresas registradas y protección frente a las estafas

Diana Gómez Banegas advirtió que la regulación actual está demasiado concentrada en los impuestos y las normas contra el lavado de dinero, mientras que la seguridad concreta de los consumidores y su acceso a la Justicia todavía requieren mayor atención.

«Hay muy poco enfocado en la seguridad concreta del usuario y en el acceso a la justicia del usuario», sostuvo. Para la especialista, el problema aparece cuando una persona es víctima de una estafa y no sabe cómo reclamar ni recuperar sus fondos.

Gómez Banegas consideró que una regulación más centrada en los derechos de los usuarios ayudaría a fortalecer la confianza y la reputación de la industria. «Una regulación más centrada en el usuario y menos el foco puesto en la parte tributaria, en la parte fiscal, en cómo recaudamos, sería muy beneficiosa para todo el ecosistema», afirmó.

Julián Colombo, CEO de Bitso para la Argentina, coincidió en que la protección depende, en buena medida, del tipo de plataforma elegida. Explicó que las empresas reguladas cuentan con mecanismos para reportar incidentes ante organismos públicos y, según el caso, solicitar el congelamiento de fondos.

«Hay compañías que estamos reguladas, que tenemos un marco regulatorio fijo», señaló. En esas situaciones, agregó, existen procedimientos similares a los disponibles en el sistema financiero tradicional.

Colombo recomendó verificar que las plataformas estén registradas en el país y cuenten con responsables locales. «Que sean compañías que están registradas en el país, que tengan sus responsables en el país, que sepas para dónde ir a tocar la puerta», resumió.

Alejo Blasco también destacó la importancia de establecer reglas claras para quienes ofrecen servicios cripto en la Argentina. La registración ante la Comisión Nacional de Valores constituye una referencia relevante para distinguir a los proveedores alcanzados por las exigencias regulatorias de aquellos que operan sin ese marco.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que no todos los usuarios eligen plataformas intermediarias. La autocustodia permite controlar directamente los activos, pero exige conocimientos y medidas de seguridad que no todas las personas están preparadas para asumir.

Gómez Banegas recordó que los riesgos no se limitan a perder una contraseña. «Son desafíos que, de vuelta, la legislación no está todavía preparada para cubrir», señaló, al mencionar situaciones como fallecimientos, divorcios y sucesiones.

Bitcoin: autocustodia, herencia y responsabilidad personal

Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, explicó que quien utiliza la autocustodia controla las claves necesarias para mover sus bitcoins y asume la responsabilidad de protegerlos.

«La autocustodia, que básicamente los tengo yo y no están en una plataforma de compra-venta, soy la única persona que tiene la llave que puede mover esos Bitcoins de un lado al otro, exige una responsabilidad grande», afirmó.

El especialista comparó la conservación de Bitcoin con el cuidado de una propiedad. «Es un activo generacional increíble», sostuvo, aunque advirtió que perder las claves puede significar la pérdida definitiva del acceso a los fondos.

También destacó la importancia de planificar la herencia de los activos digitales. «Hay muchas herramientas técnicas, parecen complicadas, pero seguro que es mucho menos complicado que el proceso de armar una herencia con un abogado», señaló.

Colombo sintetizó la responsabilidad con una comparación cotidiana: «Es el mismo cuidado que vos tenés que tener si en vez de elegir depositar tus dólares en un banco, los vas a tener abajo del colchón».

Y concluyó: «Esa es la capacitación que nosotros tenemos que también darle a las personas que entran a este mundo».