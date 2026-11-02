En RDI se cuestionaron las polémicas del Boca-River y se analizó la presunta corrupción dentro de la AFA

En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI), por la pantalla de +Perfil, la periodista Natalia Volosin cuestionó el desempeño del árbitro en el superclásico entre Boca y River. Además, pidió separar las controversias deportivas de la disputa política entre los clubes y puso el foco en la investigación sobre presuntas irregularidades en la AFA.

Volosin abrió su análisis con una advertencia: aunque es hincha de Boca, consideró necesario separar su posición como simpatizante de la discusión sobre el arbitraje. "Desde ya que yo como hincha de Boca no soy objetiva, es imposible", reconoció. La periodista sostuvo que la AFA puede favorecer o perjudicar a distintos clubes según sus intereses, pero planteó que esa discusión no debe confundirse con el análisis puntual del encuentro.

El arbitraje de Nicolás Ramírez en el superclásico

Volosin diferenció la discusión sobre la presunta corrupción en la AFA de las decisiones tomadas durante el partido: "Una cosa es hablar de la presunta corrupción en AFA, una cosa es hablar de que la AFA ayuda y no ayuda y los árbitros ayudan y no ayudan y otra cosa es hablar puntualmente del partido de ayer", señaló.

Sobre el desempeño de Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro entre Boca y River, fue contundente: "Antes de hablar jugada a jugada, para mí, el arbitraje de Ramírez fue vergonzoso, vergonzoso, yo estuve en la cancha, vergonzoso, payaso, Ramírez, un payaso".

La periodista consideró que la expulsión del central de River Plate, Lucas Martínez Quarta, fue correcta y que, a partir de esa decisión, el árbitro perdió el control del encuentro. "La primera es roja", afirmó, y cuestionó las tarjetas posteriores: "A nosotros nos clavó siete amarillas, discutamos una a una, ridículas".

Según su análisis, Ramírez intentó compensar la expulsión con decisiones posteriores. "El tipo pone una roja, que es roja, clara, la de Martínez Cuarta, y a partir de ahí se le va el partido a las manos", sostuvo. También calificó al árbitro de "un cobarde", porque, según planteó, no tenía otra alternativa que sancionar la infracción con una expulsión.

Las jugadas polémicas y las tarjetas

La periodista rechazó que las jugadas de Gonzalo Montiel sobre Lautaro Blanco y de Blanco sobre Tobías Andrada fueran equivalentes. "No es la misma jugada, no es ni de cerca la misma jugada", afirmó.

En su explicación, señaló que en una de las acciones la pelota ya estaba lejos del jugador y no había disputa, mientras que en la otra sí existía una pelea por el balón. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de que la acción de Montiel pudiera haber sido sancionada con amarilla: "Si puedo reconocerte que tal vez la de Montiel no era roja, era amarilla".

En relación con la segunda amarilla que reclamaron para Leandro Paredes, Volosin reconoció que la falta podía merecer una amonestación, aunque insistió en que el arbitraje fue irregular. "Yo sí coincido que la segunda falta, la que reclaman, la segunda amarilla es amarilla", dijo. A la vez, cuestionó que otras infracciones no fueran sancionadas: "Otamendi también es intocable. No paró de pegar ayer Otamendi".

Sobre los reclamos de penal, sostuvo que los agarrones en el área debían analizarse con el mismo criterio para ambos equipos. "Al final de la película podemos tener algún gris acá, pero al final de la película casi que creo que estamos de acuerdo", resumió.

Volosin también cuestionó que la dirigencia de River atribuyera la derrota exclusivamente al arbitraje y a la conducción de la AFA. Para la periodista, las polémicas no explican el rendimiento del equipo ni sus resultados durante la temporada. "Poné a mirar lo que está pasando dentro de River", pidió. Y agregó: "Porque, muy lindo los negocios, pero qué es lo que van a hacer con el club".

La conductora extendió el planteo a los hinchas: "Miren un poco lo que pasa dentro del club. Antes de pensar en que la única respuesta posible es Ramírez, Tapia, no sé qué".

La investigación sobre presuntas irregularidades en la AFA

En la segunda parte de su intervención, Volosin abordó una investigación periodística de La Nación sobre transferencias vinculadas a la AFA. La documentación mencionada en la investigación registra movimientos por 57 millones de dólares a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni.

La periodista explicó que, de acuerdo con la investigación citada, algunas transferencias habrían llegado a empresas constituidas en Estados Unidos que no tendrían empleados ni actividad comprobable. "Lo que dicen las investigaciones es que estas empresas que estaban constituidas en la Florida, no prestaban ningún servicio, no tienen empleado, no tienen más que una presa cáscara con una cuenta bancaria, y recibían un montón de guita", afirmó.

Volosin aclaró que se trata de acusaciones bajo investigación y que existe una discusión sobre la validez de la documentación obtenida en Estados Unidos. "Veremos qué pasa con eso", señaló.

También cuestionó los vínculos institucionales y judiciales que, según planteó, podrían incidir en el avance de las causas. Al referirse a Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia y con distintos cargos vinculados al fútbol, preguntó: "Decime cómo llegás ahí sin Tapia".