En RDI cuestionaron la falta de precisiones sobre el financiamiento de la reforma de Salud Mental

La reforma de la Ley de Salud Mental volvió al centro de la discusión parlamentaria. En su columna de Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Nicolás Lucca analizó los principales puntos de debate, entre ellos la posibilidad de simplificar la internación de personas que puedan representar un riesgo para sí mismas o para terceros, con criterios médicos y controles judiciales.

Lucca recordó que la legislación vigente recibió cuestionamientos de profesionales de la salud, especialmente del ámbito de la psiquiatría. En ese sentido, sostuvo: “La ley vigente al día de hoy fue consultada con un montón de profesionales de la salud, menos con los psiquiatras”.

El financiamiento de los hospitales psiquiátricos, la principal incógnita

Otro eje de la discusión es el proceso de desmanicomialización, que promueve el cierre o la reconversión de hospitales monovalentes de salud mental para que los pacientes sean atendidos en hospitales generales. Para Lucca, uno de los principales problemas de la reforma es la falta de precisiones sobre cómo se financiaría la eventual reapertura o construcción de este tipo de establecimientos.

“Si el proceso es revertir el proceso de desmanicomialización, eso implica volver a habilitar hospitales monovalentes. La pregunta del millón es, ¿con qué plata?”, planteó el periodista en +Perfil.

El periodista vinculó ese interrogante con otras discusiones presupuestarias impulsadas por el Gobierno y cuestionó la falta de claridad sobre los recursos necesarios para implementar los cambios: “Si se veta cualquier ley porque no se explica con qué se va a financiar, si no se cumple la ley de financiamiento universitario porque no se especifica con qué se va a financiar, ¿con qué van a pagar el proceso de remanicomialización?”.

Lucca también señaló una contradicción en torno al hospital de salud mental Laura Bonaparte, cuyo cierre fue impulsado al comienzo de la actual gestión gubernamental. “Ahora se quiere volver para atrás, pero hay un problema y es que muchas provincias plantean, ¿y con qué voy a pagar la construcción de un nuevo hospital monovalente?”, recordó.

Internaciones más simples: el reclamo de familias y especialistas

Lucca indicó que existe consenso sobre la necesidad de modificar los procedimientos de internación. “Hay consenso para que vuelva a ser un poquito más simple el proceso de internar. Es un pedido, ¿no? Es un pedido de organizaciones de familias, es un pedido de especialistas, es un pedido de mucha gente”, afirmó.

La reforma contempla cambios en la intervención de los profesionales y en la posterior validación judicial de las internaciones. Sin embargo, su aprobación no resolvería por sí sola los problemas de infraestructura, presupuesto y disponibilidad de personal.