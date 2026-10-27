En RDC se confirmó que Flávio Bolsonaro abandonó Brasil más allá de su investigación judicial vigente

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó las dudas sobre el paradero de Flávio Bolsonaro, luego de que el senador no se presentara a entregar sus pasaportes, tal como había ordenado la Justicia brasileña. La situación generó interrogantes sobre un posible viaje a Estados Unidos y una eventual escala en Argentina.

Gosman explicó que personas cercanas al senador habían recibido información sobre ese posible traslado. Según relató, un avión que habría partido de Buenos Aires quedó detenido en Puerto Iguazú, aunque la periodista aclaró que no tenía confirmación definitiva sobre los motivos. También analizó la orden del juez Alexandre de Moraes y su posible relación con una investigación por presuntos delitos financieros.

Las versiones sobre el vuelo de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Eleonora Gosman explicó que personas cercanas a Flávio Bolsonaro habían recibido información de que viajaría a Estados Unidos, con una posible escala en Argentina: “Lo cierto es que han hecho un chequeo de vuelos entre los dos países, ese avión efectivamente partió de Buenos Aires, del cual se habla, partió de Buenos Aires, pero quedó afundado, quedó paralizado en Puerto Iguazú”.

La periodista aclaró que no tenía confirmación definitiva sobre el motivo por el que el avión permanecía en el aeropuerto de Misiones. Sobre la situación del senador, señaló: “Pero el senador tiene consigo los pasaportes. ¿Se sabe por qué tiene los pasaportes? Porque él tendría que haberlos entregado hoy, ya tendría que haberlos entregado en la parte de la mañana, pero no cumplió la orden, o sea, no fue a la policía a cumplir la orden”.

Y agregó: “Por lo tanto, la sospecha de esto vendría a confirmar que ya no está, o que está lejos de Brasil, o que está en otro lado”.

La orden judicial y las causas que involucran al entorno de Bolsonaro

Gosman también explicó que la orden de entregar los pasaportes había sido dispuesta por el juez Alexandre de Moraes. Según relató, la medida estaba relacionada con las sospechas sobre los vínculos entre Flávio Bolsonaro y un abogado investigado por distintos delitos. “O sea, evidentemente el juez tenía alguna información de que él pensaba irse de Brasil”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La periodista mencionó que el abogado era investigado por presunta fuga de divisas y fraude, y que habría referencias a Bolsonaro en un teléfono celular. Al analizar el contexto político y judicial, Gosman planteó una hipótesis sobre las motivaciones del magistrado: “Sospecho que esa es una, claro, Daniel Vorcaro”. Luego, agregó: “A partir de ahí, me imagino que el juez le debe haber jurado la venganza, porque realmente esto tomó a todo el mundo con absolutísima sorpresa”.