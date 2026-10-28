Empresarios expuestos en listas y llamados al boicot: en RDC analizaron las amenazas contra quienes respaldaron a Lula

La difusión de listas de empresarios que expresaron su respaldo a Lula generó preocupación en distintas ciudades de Brasil. Según explicó Eleonora Gosman en RDC, las campañas de hostigamiento se intensificaron a través de las redes sociales y promovieron llamados a dejar de comprar en los establecimientos señalados por sus posiciones políticas.

«No fue supuesta, fue real», afirmó la periodista al ser consultada sobre las amenazas contra empresarios identificados con el dirigente del Partido de los Trabajadores. Gosman señaló que las listas incluían nombres de comerciantes y empresas, y que el objetivo era impulsar boicots contra quienes habían manifestado su apoyo a Lula, especialmente durante la segunda vuelta electoral.

Listas de empresarios y amenazas en distintas ciudades de Brasil

Las denuncias se registraron en grandes centros urbanos, entre ellos San Pablo, Curitiba, Porto Alegre y Río de Janeiro, además de distintas localidades de Minas Gerais.

Uno de los casos mencionados fue el del propietario de la librería Martins Fontes, en San Pablo, quien aseguró que continuaría expresando públicamente sus preferencias electorales pese a las presiones. Según relató la periodista, el comerciante ya había enfrentado amenazas de boicot en elecciones anteriores por su respaldo al actual mandatario. Otros empresarios, en cambio, denunciaron haber sido incluidos en las listas sin haber anunciado públicamente su voto.

La circulación de mensajes y la exposición de sus posiciones políticas también contribuyeron al clima de hostilidad. Al analizar estos episodios, Gosman cuestionó los métodos utilizados por sectores vinculados al expresidente Jair Bolsonaro. «Es lo que hace la extrema derecha cuando intenta políticamente incidir», sostuvo. Y agregó, en referencia a los ataques contra una librería: «Es triste, porque una librería es un indicio, digamos, de odio contra la cultura».

Violencia política y rechazo al bolsonarismo en las urnas

Para la periodista, la publicación de información personal y comercial de los empresarios representó un riesgo que excedía las diferencias partidarias. «Publicar una lista con las empresas y los empresarios, sus direcciones, sus teléfonos, es una cosa realmente peligrosa», advirtió durante la conversación.

Gosman también planteó que estas prácticas pudieron influir en el comportamiento electoral y en el rechazo a Bolsonaro. En ese sentido, destacó la importancia de la violencia política como factor de desgaste durante la campaña. «Yo creo que el temor, el miedo, sinceramente el miedo prevaleció», expresó al explicar su interpretación del resultado electoral.

La periodista recordó, además, un cambio que observó en su propio barrio, de sectores medios y medios altos, donde las camisetas verdes y amarillas asociadas a los simpatizantes de Bolsonaro dieron paso a una mayor presencia de prendas rojas, vinculadas al espacio de Lula. «Había un rechazo a los métodos violentos del bolsonarismo», resumió Gosman.