“El enemigo puede ser el propio cuerpo”: Patricia Karpel analizó en RDEsc el conflicto detrás de la anorexia

La anorexia puede expresar una relación de conflicto con el propio cuerpo que, en sus formas más extremas, pone en riesgo la vida. En El cuerpo como enemigo en la anorexia, la psicoanalista Patricia Karpel aborda ese vínculo a partir de la idea de que el cuerpo puede sentirse como algo ajeno y convertirse, con el tiempo, en objeto de rechazo.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Karpel explicó cómo construyó su mirada sobre la anorexia y por qué incorporó aportes de la literatura y la filosofía a su trabajo psicoanalítico.

La anorexia y la enemistad con el propio cuerpo

Karpel explicó que el título de su libro remite a una forma de enemistad que no siempre se dirige hacia otra persona. En la anorexia, sostuvo, el propio cuerpo puede convertirse en el enemigo, en un contexto marcado por el empeño persistente en adelgazar y eliminar kilos, incluso cuando la pérdida de peso ya alcanza extremos.

Para la psicoanalista, detrás de ese impulso hay una dificultad para aceptar el cuerpo propio. Su planteo parte de la idea de una cierta extrañeza corporal, una experiencia que puede presentarse en distintas etapas de la vida, pero que adquiere particular relevancia durante la pubertad.

"El enemigo puede ser el propio cuerpo", señaló Karpel al explicar el eje de su trabajo. En ese sentido, planteó que cuando la sensación de extrañeza no logra elaborarse, puede transformarse en una relación de rechazo hacia el cuerpo.

La extrañeza corporal durante la pubertad

La pubertad implica cambios físicos que pueden dificultar el reconocimiento y la aceptación de la propia imagen. Karpel describió situaciones en las que los adolescentes no saben cómo ubicarse frente a un cuerpo que cambia y que todavía no sienten como propio.

La especialista sostuvo que esa experiencia de extrañeza no necesariamente deriva en un conflicto grave. Sin embargo, cuando no puede ser aceptada o elaborada, puede convertirse en una forma de rechazo que, en sus expresiones más extremas, pone en riesgo la integridad física.

"Si esa extranjería no se asimila, esa extranjería puede virar a enemistad", explicó. La idea permite comprender el conflicto que aborda en su libro: el cuerpo deja de ser percibido como propio y pasa a ocupar el lugar de algo que se busca controlar o eliminar.

La gravedad de la anorexia y la destrucción del cuerpo

Durante la conversación, Karpel advirtió que la anorexia puede alcanzar consecuencias muy graves. Para explicar esa dimensión, retomó una formulación de Jacques Lacan, quien la vinculó con la idea de un suicidio no violento.

La psicoanalista aclaró que no necesariamente existe una intención directa de morir, pero que el impulso de destruir el propio cuerpo puede adquirir un carácter mortífero. Por eso, remarcó la importancia de reconocer que la anorexia no se limita a una preocupación por el peso o la apariencia física.

"Puede llevar a la muerte la anorexia, porque es un empuje muy mortífero en relación a la destrucción del cuerpo", advirtió Karpel. Su planteo pone el foco en la intensidad del rechazo corporal y en los riesgos que puede implicar cuando se profundiza.

Literatura, filosofía y psicoanálisis para pensar el cuerpo

Para construir su análisis, Karpel decidió incorporar perspectivas que van más allá del campo psicoanalítico. Explicó que el interés por la literatura y la filosofía la llevó a buscar conexiones entre distintas disciplinas y a sumar autores que le permitieran abordar el cuerpo desde otros ángulos.

En ese recorrido, mencionó a Sigmund Freud y Lacan, además del escritor y ensayista Roland Barthes. Sobre la relación entre el psicoanálisis y la creación artística, recuperó una idea atribuida a Lacan: "Los escritores nos llevan la delantera".

Como ejemplo, se refirió a un texto de Barthes sobre la comida japonesa y las diferencias culturales en la preparación de los alimentos. Karpel destacó una de sus observaciones: "Se exorciza el crimen en la cocina", una formulación que introduce otra manera de pensar la relación con el cuerpo y la comida.