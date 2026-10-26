El 31 de diciembre termina el mandato de António Guterres: en RDC repasaron la carrera por la conducción de la ONU

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Jorge Elías repasó las novedades de la guerra entre Rusia y Ucrania, la escalada del conflicto en Medio Oriente y la disputa diplomática por la conducción de Naciones Unidas.

Entre los principales temas, Elías destacó la posibilidad de que Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomen las negociaciones durante noviembre, la preocupación por los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz y la carrera para suceder a António Guterres al frente de la ONU, en la que el argentino Rafael Grossi continúa entre los candidatos.

Ucrania y Rusia: nuevas negociaciones en medio de la guerra

Una de las noticias centrales es la posibilidad de que Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomen las conversaciones durante noviembre, con el objetivo de avanzar hacia el final de la guerra. Según explicó Jorge Elías, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que “Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomarán las negociaciones en noviembre”.

El periodista subrayó la importancia de esta iniciativa en un conflicto que se prolonga desde hace años y que continúa generando consecuencias políticas, económicas y humanitarias. La reanudación del diálogo representa una nueva instancia diplomática para intentar alcanzar un entendimiento entre las partes.

Sin embargo, las conversaciones previstas se desarrollan en un escenario complejo, en el que las posiciones de los protagonistas y las condiciones para alcanzar un acuerdo siguen siendo determinantes.

Medio Oriente y la carrera por la Secretaría General de la ONU

Jorge Elías también puso el foco en la guerra que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, con especial atención a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz. El episodio provocó preocupación por un derrame de petróleo frente a los Emiratos Árabes Unidos y por sus posibles consecuencias ambientales.

“Sigue el conflicto”, señaló el periodista al describir la situación. Además, indicó que imágenes satelitales de Copernicus, correspondientes al 24 de octubre, mostraban manchas de crudo en el mar y en zonas del litoral, mientras los organismos locales evaluaban el impacto ecológico y desplegaban medidas de contención.

Otro de los temas destacados fue la disputa por la sucesión de António Guterres al frente de Naciones Unidas. En ese escenario, el nombre del argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), continúa entre los candidatos considerados para ocupar el máximo cargo diplomático de la organización.

Elías mencionó que las votaciones todavía no permitían alcanzar un consenso y que, según la información que repasó, seguían apareciendo alternativas. Entre ellas, destacó la posibilidad de que el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán fuera considerado para el puesto, una versión atribuida a una publicación de The Wall Street Journal.

El periodista recordó los vínculos políticos de Orbán con Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping, así como sus desacuerdos con la política europea de asistencia a Ucrania. La eventual candidatura abriría un nuevo capítulo en las negociaciones entre las principales potencias.

Por el momento, António Guterres continuará en el cargo hasta el 31 de diciembre. Mientras tanto, la definición de su sucesor permanece abierta. Elías remarcó que la competencia sigue sin resolverse y que Rafael Grossi continúa en carrera junto con otros aspirantes, en un proceso atravesado por las diferencias diplomáticas entre los países miembros.