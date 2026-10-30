De Freud a Lacan: Ariana Lebovic explicó en RDEsc cómo la literatura y el teatro ayudan a pensar el psicoanálisis infantil

La capacidad de jugar y construir ficciones es una dimensión central de la infancia y también una herramienta para comprender el desarrollo emocional de los chicos. Desde el psicoanálisis infantil, observar cómo un niño entra y sale de una escena imaginaria permite reconocer si puede distinguir el juego de aquello que vive como real.

En Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la psicoanalista Ariana Lebovic conversó con Osvaldo Quiroga sobre estos temas a partir de su libro Defensa de la infancia. Durante el diálogo, también explicó cómo la literatura, la filosofía y el teatro aportan herramientas para pensar cuestiones complejas de la clínica con niños.

Una vocación por la infancia atravesada por la historia

Lebovic vinculó su interés por la infancia con su historia familiar y con las experiencias sociales y políticas que marcaron sus primeros años. Hija de una madre psicoanalista y nieta de sobrevivientes del Holocausto, recordó que creció en un entorno con una fuerte conciencia social.

La psicoanalista también mencionó su paso por una escuela a la que asistían algunos de los primeros niños restituidos por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Según relató, su infancia estuvo atravesada por acontecimientos históricos y por una educación que promovía el pensamiento crítico.

"Yo quería ser escritora también", recordó sobre una vocación que convivió con su interés por la infancia. Además, contó que a los 11 años quería rescatar a los chicos que vivían en la calle.

El vínculo entre el psicoanálisis, la literatura y el teatro

Durante la conversación, Lebovic destacó la importancia de las referencias artísticas y literarias para pensar cuestiones que también aborda el psicoanálisis. En ese sentido, señaló la influencia de una tradición que vincula la lectura de obras literarias con la comprensión de la experiencia humana.

La relación entre el arte y el psicoanálisis apareció en el intercambio a partir de las referencias a Sigmund Freud y Jacques Lacan, así como del trabajo del psicoanalista Octave Mannoni sobre la ficción y el teatro.

Lebovic destacó especialmente la manera en que Mannoni relaciona la escena teatral con el juego infantil. En ambos casos, la ficción permite entrar en un mundo imaginario sin perder necesariamente la conciencia de que se trata de una representación.

Por qué el juego es clave en el psicoanálisis infantil

Para Lebovic, la posibilidad de jugar implica que un niño pueda participar de una escena imaginaria y, al mismo tiempo, reconocer que está jugando. Esa capacidad permite distinguir entre la ficción y una experiencia que se vive como completamente real.

La psicoanalista utilizó como ejemplo la figura de Don Quijote, que interpreta una situación imaginaria como si estuviera ocurriendo efectivamente. En ese punto, explicó, la ficción deja de funcionar como tal porque se pierde la distancia entre la escena y la realidad.

"Es muy interesante para el psicoanalista de niños poder ubicar si está instalada esa ficción", sostuvo Lebovic. La observación permite explorar qué sucede cuando la capacidad de jugar no se desarrolla o cuando los límites de la escena imaginaria comienzan a desdibujarse.