“Ahora se han metido con los alimentos de los supermercados”: en RDC advirtieron sobre la nueva ola de ciberataques en Europa

Los ciberataques contra supermercados sumaron un nuevo capítulo en Europa: al menos seis países sufrieron intrusiones informáticas que afectaron los sistemas de refrigeración de grandes cadenas y provocaron pérdidas de alimentos por la ruptura de la cadena de frío. Suecia, Países Bajos, Luxemburgo, Estonia, Irlanda y Bélgica fueron los países alcanzados por esta modalidad, similar a la que había afectado a Francia el año pasado.

La situación fue explicada por el periodista Marcelo Molina, corresponsal en España, durante una nueva emisión de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. El especialista advirtió que los ataques ya no se limitan a redes eléctricas, bancos o sistemas de transporte: ahora también alcanzan la infraestructura que permite conservar y distribuir los alimentos.

Congeladores a 50 grados y supermercados obligados a descartar alimentos

Uno de los episodios más llamativos se registró en Suecia, donde una cadena de supermercados denunció que los congeladores llegaron a marcar 50 grados tras el ataque. Se trata de una de las compañías más grandes del país, que concentra el 17% del consumo, según detalló Molina.

La manipulación de las temperaturas tuvo consecuencias directas sobre los productos almacenados. "Obviamente, esto obligó a tirar un montón de alimentos porque se rompe la cadena de frío, se derriten o se echan a perder", explicó el periodista.

En Bélgica, en tanto, se confirmó que 40 supermercados fueron afectados durante la noche del domingo. Por el momento, no existe una cifra total de establecimientos alcanzados en los seis países, aunque los episodios muestran que el problema excede un caso aislado.

Molina también recordó el antecedente de Francia, donde el año pasado habían sido atacadas 700 tiendas. Además, mencionó que durante el mes anterior una cadena de distribución de alimentos de Países Bajos había sufrido un episodio similar, que terminó provocando desabastecimiento en numerosos supermercados.

Los ataques durante los fines de semana y la investigación en Estados Unidos

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es el momento elegido para ejecutar los ataques. Según Molina, tanto los supermercados como las cadenas de distribución fueron afectados generalmente durante los fines de semana, cuando las operaciones de las compañías pueden verse condicionadas.

Pero el fenómeno también tendría un antecedente en Estados Unidos. El periodista señaló que semanas antes se habían registrado fallas en los frigoríficos de distintas bases militares, aunque inicialmente fueron interpretadas como problemas técnicos.

La situación adquirió otra dimensión cuando el Pentágono anunció una investigación sobre esos desperfectos en los congeladores utilizados para almacenar alimentos en instalaciones militares. Sin embargo, Molina aclaró que todavía no se había confirmado si esas fallas estaban relacionadas con ataques informáticos.

Tampoco hubo, hasta el momento, un grupo que se atribuyera la autoría de los ataques registrados en Europa. Esa falta de reivindicación impide establecer quiénes están detrás de las intrusiones y cuál es el objetivo específico de las operaciones.

"Ahora se han metido con los alimentos de los supermercados"

Durante la conversación con el conductor Jorge Elías, Molina planteó que los episodios forman parte de una problemática más amplia: la creciente exposición de infraestructuras esenciales a los ataques digitales. "Cada día tenemos informaciones sobre algún tipo de hackeo, alguna actividad fundamental, si no son redes eléctricas, si no son transportes, si no son bancos o financieras", señaló.

Y sintetizó el nuevo escenario con una advertencia: "Bueno, ahora se han metido con los alimentos de los supermercados".

El periodista también hizo referencia al nivel de interconexión de los sistemas tecnológicos y a las consecuencias que podría tener un ataque contra una compañía con operaciones globales. "Vamos a suponer que un día alguien hackea a Tesla, no sería descabellado que todos los Teslas del mundo se paren y no funcionen más", ejemplificó.

El intercambio incluyó además el antecedente del ataque a Binance, mencionado por Elías, quien recordó un robo de 6.300 millones de dólares que habría sido resuelto mediante la restitución de los fondos a los usuarios. Según relató el conductor, la operación se habría concretado en apenas 20 minutos, tras el hackeo de la computadora portátil de un ingeniero.