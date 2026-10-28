“A la Argentina le sigue pegando el riesgo político”: la advertencia de Elena Alonso en RDEco sobre los bonos soberanos

La volatilidad de los mercados financieros, la incertidumbre electoral y las perspectivas económicas de la Argentina fueron algunos de los temas analizados por Elena Alonso, CEO de Emerald Capital. La especialista examinó los factores que influyen en las decisiones de inversión, el impacto del riesgo político y las alternativas para proteger las carteras frente a los cambios en el escenario económico.

En diálogo con Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Alonso se refirió a las expectativas electorales en Brasil, al posicionamiento de los inversores, a los bonos ajustados por inflación y a las dificultades que todavía enfrenta la Argentina para ampliar el acceso al crédito.

Cómo invertir frente a la incertidumbre electoral

Alonso explicó que, a medida que se acercan las elecciones, los inversores suelen modificar la composición de sus carteras y buscar alternativas que les permitan reducir la exposición al riesgo soberano.

“Previo al año electoral siempre las carteras, y esto es lo que los analistas vemos, la gente empieza a salirse del riesgo más soberano para irse a un riesgo más privado”, señaló.

En ese sentido, distinguió entre los riesgos asociados a las decisiones de un Estado y aquellos vinculados con inversiones privadas. “El riesgo soberano o el riesgo de un Estado es diferente porque vienen elecciones y creo que puede pasar cualquier cosa y nadie tiene la certeza de lo que va a ocurrir en las elecciones”, afirmó.

La especialista también destacó la importancia de contar con herramientas que permitan proteger las inversiones ante posibles cambios en el escenario económico. “Esa necesidad de cobertura, por lo menos en mis clientes, lo trabajo mucho”, explicó.

Los bonos ajustados por inflación como alternativa de cobertura

Entre las opciones que considera atractivas, Alonso destacó los instrumentos ajustados por inflación, que pueden ofrecer protección frente a una aceleración de los precios y sus efectos sobre las inversiones.

“A mí los bonos ajustados por inflación me encantan porque si el dólar sube también la inflación se va a ajustar y te genera una cobertura”, sostuvo.

Brasil, el riesgo político y los bonos argentinos

Alonso advirtió que el mercado argentino todavía refleja los efectos de episodios anteriores de incertidumbre política. “A Argentina le sigue pegando un poco y más que quedamos resentidos con alguna situación de riesgo político, incluso que lo seguimos teniendo”, señaló.

Las dificultades para ampliar el crédito productivo

La CEO de Emerald Capital también analizó el acceso al crédito en la Argentina y señaló que, aunque hubo avances, todavía queda un largo camino por recorrer para ampliar el financiamiento a empresas y sectores productivos.

“Hay más crédito que antes, pero falta muchísimo recorrido y las diferencias entre las tasas activas y pasivas siguen siendo muy amplias”, afirmó.