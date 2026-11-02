84,2 millones de brasileños están endeudados: en RDC analizaron una crisis que alcanza los US$ 119.000 millones

El endeudamiento en Brasil alcanza a 84,2 millones de personas y representa un volumen de deuda cercano a los 119.000 millones de dólares. La cifra continúa en aumento, pese a los programas impulsados por el gobierno para refinanciar los compromisos financieros de los ciudadanos.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, analizó la situación y advirtió sobre las dificultades que enfrentan millones de brasileños para cumplir con sus obligaciones. El crecimiento de los intereses y la acumulación de deuda aparecen entre los principales factores que agravan el escenario.

El endeudamiento alcanza a más de 84 millones de brasileños

Según los datos mencionados durante el segmento, 84,2 millones de personas están endeudadas en Brasil, frente a los 83 millones registrados en agosto. El incremento se produjo a pesar de las iniciativas oficiales destinadas a aliviar la situación financiera de los hogares.

El volumen de deuda alcanza los 600.000 millones de reales, una cifra que fue estimada en alrededor de 119.000 millones de dólares. Gosman también indicó que el impago de las deudas creció un 34% desde 2020 y que, en septiembre del año pasado, registró un aumento del 6%.

La corresponsal remarcó que el problema no se limita a la cantidad de personas endeudadas, sino a su capacidad real de afrontar los pagos. "Esa gente no tiene cómo hacer frente", advirtió durante el análisis.

Los intereses elevados agravan la crisis de deuda

Uno de los factores centrales de la situación es el peso de los intereses sobre los compromisos financieros. De acuerdo con Gosman, muchas personas comienzan a pagar sus deudas en cuotas, pero la carga financiera aumenta hasta volverse insostenible.

"Llega un momento, más por la segunda o tercera cuota, que los intereses son demasiado elevados, entonces vos dejás de pagar", explicó. A partir de ese punto, la deuda vuelve a crecer de manera considerable y se dificulta todavía más su cancelación.

Gosman señaló que Brasil tiene una tasa de interés del 14%, que calificó como elevadísima. En ese contexto, sostuvo que los costos financieros contribuyen a profundizar el problema de la morosidad.

Además, la corresponsal indicó que la deuda promedio de una persona endeudada equivale a 4,4 salarios mínimos. Esa proporción permite dimensionar las dificultades que enfrentan los ciudadanos para cubrir sus obligaciones sin comprometer otros gastos esenciales.

El compromiso de Lula para afrontar las deudas

Durante el segmento también se abordaron las promesas del presidente Lula da Silva para atender el problema. Gosman recordó que hubo dos compromisos vinculados con la refinanciación de las deudas que ya se cumplieron, mientras que existe una iniciativa pendiente de implementación.

La propuesta fue planteada entre la primera y la segunda vuelta electoral y consiste en licitar las deudas entre bancos e inversores. Luego, el gobierno debería definir cómo realizar los pagos a quienes adquieran esos compromisos financieros.

Sin embargo, Gosman aclaró que el mecanismo todavía no está en funcionamiento. "Eso todavía no está en práctica", precisó, al señalar que se trata de un compromiso reciente.