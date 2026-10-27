60.000 empleados alcanzados por retiros voluntarios: en RDC analizaron la estrategia de Microsoft ante el avance de la inteligencia artificial

Microsoft volvió a quedar en el centro del debate sobre el futuro del empleo tecnológico tras ofrecer acuerdos de salida voluntaria a unos 60.000 trabajadores, en un contexto de fuertes inversiones en infraestructura para inteligencia artificial. La medida se enmarca en una transformación estratégica del gigante del software, que busca ampliar su capacidad tecnológica.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó que la iniciativa alcanzaría a empleados de varios países y advirtió que otras compañías podrían adoptar estrategias similares para priorizar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Microsoft ofrece acuerdos de salida voluntaria a miles de empleados

“Ha ofrecido a 60.000 empleados un acuerdo de salida voluntaria, y esto es en momentos en que este gigante de software está realizando inversiones muy fuertes en inteligencia artificial”, señaló Powell durante la entrevista.

El periodista indicó que la propuesta estaría dirigida a trabajadores de Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos, según la información atribuida a Amy Coleman, responsable de Recursos Humanos de la compañía.

También recordó que Microsoft contaba con 223.000 empleados a tiempo completo al cierre de junio del año anterior, una dimensión que permite comprender la magnitud de sus decisiones laborales.

En paralelo, la empresa continúa ampliando su capacidad tecnológica mediante inversiones en centros de datos, chips de memoria de alta capacidad, procesadores y otros equipos necesarios para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

“Microsoft está haciendo enormes inversiones en centros de datos”, explicó Powell, al describir la escala de los recursos destinados a esta infraestructura.

El periodista también repasó la evolución de las herramientas de inteligencia artificial de la compañía, entre ellas Copilot, incorporada a su ecosistema de productos para computadoras personales. Según su análisis, la estrategia de Microsoft responde a una tendencia más amplia que podría extenderse a otras empresas tecnológicas.

“Sin duda que podríamos recibir pronto noticias de otras empresas que están haciendo algo similar, ya que están canalizando sus prioridades hacia la inteligencia artificial”, advirtió.

El impacto de la automatización y las dificultades para conseguir empleo

La conversación también abordó las consecuencias sociales de estos procesos. La reducción de puestos de trabajo genera preocupación no solo por la cantidad de personas afectadas, sino también por la especialización de los perfiles profesionales involucrados.

“Y esos son trabajos muy especializados”, remarcó Powell. En ese sentido, explicó que la reinserción laboral puede resultar especialmente compleja cuando las compañías reorganizan sus estructuras y modifican las capacidades que buscan en sus empleados.

El debate se extendió a la contratación de trabajadores con distintos niveles de experiencia y remuneración. Durante el intercambio, se planteó que algunas empresas podrían optar por incorporar varios perfiles de menor costo en lugar de mantener a un profesional experimentado, aunque esa estrategia no necesariamente garantiza mejores resultados.

Powell coincidió en que el escenario laboral presenta dificultades que van más allá de la inteligencia artificial. La transformación tecnológica se suma a tendencias previas de reorganización empresarial y cambios en los criterios de contratación.

La situación resulta particularmente desafiante para quienes superan los 45 o 50 años, un segmento que puede encontrar mayores obstáculos para acceder a puestos equivalentes a los que ocupaba anteriormente.

El caso de Microsoft vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la economía global: cómo equilibrar las inversiones en innovación con la protección del empleo y la capacidad de los trabajadores para adaptarse a nuevas demandas profesionales.