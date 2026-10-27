25 libras de ahorro mensual para una familia tipo: en RDC analizaron el alcance de las medidas económicas del Reino Unido

El nuevo presupuesto del Reino Unido busca responder a las dificultades económicas cotidianas de las familias, en un contexto de debate sobre el costo de vida, las prestaciones sociales y las exigencias de defensa de la OTAN. Las medidas incluyen cambios en las ayudas para cuidadores, la ampliación de las licencias parentales y la eliminación de aranceles a determinados productos importados.

En su análisis en +Perfil, el periodista Enrique Zattara detalló las iniciativas anticipadas antes de la presentación oficial y cuestionó la distancia entre los anuncios políticos y su impacto real en los ingresos de los hogares. También señaló las tensiones entre las medidas sociales, el aumento del salario mínimo y los compromisos de gasto militar del Reino Unido.

El Reino Unido modifica las ayudas para cuidadores

Uno de los puntos más controvertidos era el sistema de ayudas para quienes cuidan a familiares o personas dependientes. Las normas anteriores podían provocar la pérdida de la prestación por superar, incluso por una libra, el límite de ingresos permitido.

“El primer anuncio de hoy es que esa ley ha sido eliminada, esas normas han sido eliminadas y han cambiado para que evidentemente, no para que se trasgreda el control, sino para hacerlo menos oneroso y más gradual”, explicó Zattara.

El periodista señaló que el objetivo es evitar sanciones desproporcionadas sin eliminar los controles sobre las prestaciones sociales.

La ampliación de las licencias parentales

El sistema británico contempla licencias prolongadas para las madres, mientras que los padres disponen de un período remunerado más breve. La novedad anunciada busca extender el acceso a esas ayudas a trabajadores independientes que anteriormente podían quedar excluidos.

“Se le ha dado la ampliación de ese derecho a los padres, digamos que trabajan por cuenta propia también, en cuyo caso lo paga el Estado”, detalló Zattara.

El paquete también incluye la eliminación de aranceles aduaneros para numerosos productos importados, especialmente alimentos de primera necesidad. La iniciativa pretende reducir los precios de venta y favorecer el consumo de los hogares.

Sin embargo, Zattara puso en duda la magnitud del beneficio económico. “Lo que ahorraría una familia tipo en el supermercado en un mes serían 25 libras”, indicó, una cifra que consideró limitada frente a las expectativas generadas por los anuncios oficiales.

Salario mínimo y defensa: las cuentas que generan controversia

Entre las medidas previstas también figura un aumento del salario mínimo del 4%, aunque persistía el debate sobre las diferencias salariales que afectan a los menores de 21 años.

Para Zattara, el impacto real del presupuesto dependerá de cómo se implementen las medidas y de cuánto mejoren efectivamente los ingresos familiares. Los anuncios sociales conviven con otras prioridades del Gobierno, especialmente el gasto militar y los compromisos internacionales.

El periodista recordó que el actual responsable de Economía había ocupado anteriormente el Ministerio de Defensa y había renunciado por diferencias relacionadas con los recursos destinados a esa cartera.

“Lo fuerte viene mañana”, anticipó durante la entrevista, al referirse a la presentación de las principales líneas presupuestarias.

Uno de los focos de atención será el financiamiento de la defensa y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la OTAN. Según comentó, el diario conservador The Daily Telegraph cuestionó las cifras oficiales y sostuvo que los números podrían estar presentados de manera favorable para aparentar que se cumplen los objetivos de gasto.

Zattara aclaró que esas críticas deberán contrastarse con los anuncios y las cifras definitivas. “Argumento conservador, ya veremos mañana lo que pasa”, señaló, antes de anticipar un análisis más profundo una vez conocido el presupuesto completo.

El debate británico refleja una tensión que atraviesa a varias economías europeas: atender las necesidades sociales, contener el costo de vida y, al mismo tiempo, aumentar los recursos destinados a defensa y seguridad.