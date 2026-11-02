170 fallos del sistema durante el último año: en RDC analizaron las advertencias sobre la seguridad ferroviaria en España

El accidente ferroviario que conmocionó a España continúa revelando historias dramáticas y posibles antecedentes que podrían resultar determinantes para esclarecer las causas de la tragedia. Mientras las autoridades avanzan con la identificación de las víctimas, una de las novedades más impactantes fue el rescate de Almudena, una mujer de 32 años que sobrevivió a pesar de haber quedado atrapada en uno de los vagones más destruidos.

Según explicó Manuel Molina desde España para RDC en +Perfil, ya fueron identificadas casi todas las víctimas, aunque todavía restaban tres o cuatro personas cuya identidad debía confirmarse mediante pruebas de ADN. Además, todos los trenes fueron retirados de las vías y el corredor Madrid-Andalucía permanecerá sin circulación, al menos, hasta mediados de diciembre.

Almudena, la sobreviviente del vagón incrustado: una hora y media de rescate

Una de las imágenes más impactantes del accidente muestra cómo un vagón de uno de los trenes quedó incrustado dentro del otro. "Imaginen una jeringa, el émbolo cuando entra para dar la inyección: eso fue lo que pasó con el vagón del AVE", describió el corresponsal.

En medio de esa estructura de hierros retorcidos estaba Almudena, la única sobreviviente del último vagón del tren impactado desde atrás. Los rescatistas escucharon sus pedidos de auxilio y, después de remover distintos elementos, encontraron una mano que se movía.

Un detalle permitió identificarla: llevaba una pulsera verde perteneciente a una hermandad religiosa de Sevilla. "Lo primero que hace el rescatista es tomarle fuertemente la mano y empezar a hablarle", relató Molina.

El hombre, llamado Salvador y de 36 años, coordinó las tareas para liberarla. Durante aproximadamente una hora y media, los equipos trabajaron para retirar los hierros y atender sus heridas. Incluso una estructura ferroviaria de varias toneladas estaba apoyada sobre una de sus piernas.

Finalmente, consiguieron rescatarla y trasladarla a un hospital. Almudena permanecía en terapia intensiva, fuera de peligro, aunque con una pierna muy comprometida. "Que una persona haya salido entera de ahí y viva es un milagro", afirmó Molina.

Fallas en la señalización ferroviaria: las advertencias que existían desde 2023

Más allá del dramático rescate, la investigación comenzó a concentrarse en las condiciones de seguridad de la infraestructura. Molina reveló que el lugar del accidente era conocido internamente como un punto conflictivo por sus reiterados problemas de señalización. "Hay correos internos de los administradores de las redes ferroviarias donde relatan las averías recurrentes del sistema desde, por lo menos, finales de 2023", explicó.

Uno de esos intercambios, fechado el 15 de noviembre de 2023, reflejaba la reiteración de los inconvenientes en la zona de Adamuz, donde ocurrió el siniestro. Según el corresponsal, el tramo acumulaba al menos 14 fallas.

También mencionó que el ministro había reconocido 170 fallos del sistema durante el último año. A esos antecedentes se sumaban robos de cables que provocaban demoras y cancelaciones.

Uno de los aspectos bajo investigación es si existieron instrucciones para mantener la circulación y evitar retrasos, incluso ante problemas técnicos. "Si el sistema falla, la velocidad de los trenes tendría que haber sido como máximo de 30 kilómetros por hora", sostuvo Molina.