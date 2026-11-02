"Vamos a estrellarnos": audio revela momentos antes del accidente del avión privado que cayó en Palm Beach

Nueve personas a bordo de un avión privado murieron en la tarde de este domingo tras estrellarse contra una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, EE.UU. Tras el siniestro, medios revelaron los momentos de pánico que vivieron los tripulantes antes del choque. "Vamos a estrellarnos", se escucha en la grabación.

Minutos antes del accidente, el piloto advirtió al control de tráfico aéreo sobre la acumulación de hielo en la aeronave, una temperatura exterior de -47 grados Celsius y la presencia de turbulencias moderadas que hacían que el avión rebotara hasta 700 pies, según lo que se resgistró en una grabación de las comunicaciones radiales difundida por LiveATC.net.

“Tenemos hielo ligero y transparente, manejable, y turbulencias moderadas”, comunicó el piloto por radio al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami.

Pero momentos después, tras informar que comenzaba a llover y solicitar permiso para ascender, declararon el estado de emergencia.

“Estamos descendiendo a 8 mil pies por minuto, ¡mayday, mayday!, estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto”, dijo el piloto. “Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20 mil pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

El avión descendió 27 mil pies en el transcurso de un minuto, justo antes de que se interrumpiera la transmisión de datos de seguimiento de vuelo, según muestra el sitio web ADS-B Exchange.

La plataforma Flightradar señaló, por su parte, que los últimos datos del avión muestran que "volaba a una altitud de ocho mil 750 pies (a unos 2 mil 670 metros) y que su velocidad vertical máxima fue de más de 32 mil pies por minuto (unos 585 kilómetros por hora)".

Varios videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave al impactar bruscamente contra el suelo y convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se encargarán de la investigación del incidente, de acuerdo con el comunicado.

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Todos los carriles de la avenida Military Trail, que se encuentra entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte, permanecen cerrados hasta nuevo aviso, indicó la oficina del sheriff de Palm Beach.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que de momento no había reportes de que alguien en tierra hubiese resultado herido o muerto. “Fue un choque de avión cataclísmico”, dijo DeSantis a los reporteros en el lugar. “Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado del camino”.

Qué se sabe del avión que cayó en Florida

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) identificó preliminarmente a la aeronave como un Bombardier Learjet 60, con matrícula N722BD. El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.

De acuerdo con los primeros registros, nueve personas viajaban a bordo. La información sobre sus identidades y el estado de los ocupantes todavía debe ser confirmada por las autoridades locales.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), que deberá determinar las circunstancias del accidente y establecer sus posibles causas.

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La determinación de las causas definitivas puede llevar varios meses. Durante ese proceso, los investigadores deberán analizar los restos de la aeronave, los registros de vuelo y las condiciones en las que se produjo el accidente.

RM La aeronave había despegado de Texas y tenía previsto aterrizar en Bahamas. Los registros de vuelo y las comunicaciones con la torre de control serán claves para determinar qué provocó el impacto.

LT