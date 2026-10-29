Trump y sus asesores ayudaron a Flávio Bolsonaro a llegar a Estados Unidos, según el New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y miembros de su entorno ayudaron a Flávio Bolsonaro a llegar a territorio estadounidense después de su derrota electoral en Brasil, según una investigación publicada este jueves por The New York Times. El reporte señala que un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca gestionó el avión privado utilizado por el senador y su familia para viajar desde la Argentina hasta Miami.

Según el diario estadounidense, el responsable de organizar la aeronave fue Jason Miller. Un integrante del área de comunicaciones del Gobierno estadounidense. La gestión habría contado con la intervención de Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, quien reside en Estados Unidos y mantiene vínculos con funcionarios de la administración republicana.

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La operación se puso en marcha el lunes, según una fuente conocedora de la logística citada por el periódico, después de que Flávio Bolsonaro recibiera una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía salir de Brasil. El senador, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera hacia la Argentina y abordaron un avión privado en Puerto Iguazú.

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La aeronave hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, donde la familia llegó el miércoles. El recorrido quedó en el centro de la atención pública por las circunstancias judiciales que rodearon la salida del senador brasileño.

El avión en el que viajó Flávio Bolsonaro de Argentina a Estados Unidos

El estatus migratorio en Estados Unidos

Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos bajo un estatus migratorio temporal. El diario estadounidense informó que funcionarios estadounidenses esperan que pueda solicitar la residencia permanente y que el trámite podría avanzar con rapidez.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó al periódico que el senador y sus familiares fueron recibidos e inspeccionados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar al país, y que posteriormente fueron liberados.

La publicación también señaló que un registro público del Gobierno estadounidense sugiere que Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático cancelado al ingresar. Ese dato forma parte de la reconstrucción del diario sobre las condiciones en las que la familia llegó a territorio estadounidense.

Eduardo Bolsonaro y Donald Trump

El vínculo con Eduardo Bolsonaro

El rol de Eduardo Bolsonaro aparece como una pieza relevante en la reconstrucción del viaje. El hermano menor del senador vive en Texas y, según el reporte, mantenía contacto con Miller, el funcionario que habría gestionado el avión privado.

Eduardo obtuvo la residencia permanente estadounidense en julio, según la información difundida por el periódico. Su relación con integrantes del Gobierno de Trump habría facilitado las gestiones para organizar el traslado de Flávio y su familia.