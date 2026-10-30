Trump le exigió a Flávio Bolsonaro que borrara de su carta pública la frase “soy el verdadero presidente electo”

(Desde San Pablo).- El texto de la carta del ex candidato Flavio Bolsonaro, dirigida a la ciudadanía brasileña, causó desagrado en el gobierno de Donald Trump. A tal punto, que el Departamento de Estado le pidió al senador que retirara una frase conflictiva. Se trata de aquella en la que afirmaba: “Soy el verdadero presidente electo”. La expresión, señalaron, podría crear problemas en las relaciones diplomáticas oficiales entre Brasil y Estados Unidos.

Al conocerse esa situación, los propios aliados cercanos de Flavio resolvieron mostrar su desacuerdo con el tono de esa misiva. "Estos hijos de Bolsonaro son unos burros. Buscan consejos en la gente equivocada. Hacen cartas, hablan estupideces para después corregirse". Semejante crítica reflejó el enojo de nada menos que Silas Malafaia, reconocido pastor evangélico que lidera la iglesia Asamblea de Dios.

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Al hablar en esos términos, se refería tanto al candidato derrotado, como a su hermano Eduardo. Hasta el lunes fue un aliado clave del senador Flavio Bolsonaro, quien perdió las elecciones el domingo por más de millones de votos frente al reelecto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El religioso fue más incisivo al advertir que el candidato fallido "perdió hasta el apoyo de Donald Trump, cuando este dijo que lo dejó ir a América pero que no se mete en ese asunto (de cuestionar las elecciones)". Malafaia añadió: "Son una banda de idiotas aficionados".

El mensaje del líder evangélico fue enviado luego de la publicación de la carta de Flavio, liberada después de huir de Brasil, en cuya primera versión se presentaba todavía como el "verdadero presidente electo de Brasil".

El senador del Partido Liberal (PL) ni siquiera contó con el apoyo de su propia agrupación política. El presidente de la organización, Valdemar da Costa Neto, rechazó el contenido de la ahora famosa misiva al decir: "No me gustó, no me gustó". Fueron declaraciones a los periodistas que lo aguardaban en las puertas de la residencia donde vive Jair Bolsonaro y donde el ex mandatario cumple prisión domiciliaria, tras la condena a 27 años de cárcel.

En aquella misiva de Flavio, una suerte de declaración posterior a su resonante fracaso, el político llegó a decir que la escribía en calidad de "el verdadero presidente electo de Brasil". Ese párrafo causó tanto disgusto en sus propias filas que el senador se vio obligado a cambiarla por algo menos irritante, al autodefinirse como "líder de Brasil". Esta fue la expresión más evidente del rechazo a las intenciones del ex presidenciable de implicarse en una batalla legal contra la reelección de Lula, al afirmar que los "comicios fueron fraudulentos".

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Lo cierto es que luego de su huida a Estados Unidos, el senador Flávio perdió todo el espacio político, muy amplio hasta hace un mes, dentro de su propio partido, al intentar ejercer el liderazgo desde el exterior. El PL no ha definido aun quien ocupará este cargo; al punto que se ha desatado una lucha interna entre los seguidores fieles al bolsonarismo. El mandato de senador Flávio finaliza, además, el 31 de enero de 2027, y a partir de entonces perderá sus fueros especiales.

En los mercados financieros no pudieron anticipar el estrepitoso fracaso del senador Flavio. Por eso, en un primer momento dominó lo que definieron como "una gran sorpresa". Pero ahora juzgan que "las elecciones brasileñas son un capítulo cerrado". Así lo describió Christopher Garman, director para las Américas de Eurasia Group, la mayor consultoría mundial de análisis y riesgo político, en una entrevista con un medio brasileño. Y añadió que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se irán a calmar. "No preveo represalias de Washington. Por supuesto, creo que el equilibrio se mantiene”, subrayó. Y a modo de punto final sostuvo: "Nuestra interpretación de las declaraciones de Trump en las últimas 48 horas, es que decidió no tomar partido y que prefiere ahora mantener una relación con el presidente Lula".