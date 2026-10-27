Guerra Rusia-Ucrania: se adelantó el alto al fuego anunciado por Melania Trump y ya rige sobre Jersón

Rusia y Ucrania respetan de forma total la tregua anunciada por ambas partes en un sector del frente sur. Así lo confirmó Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, quien ya había adelantado la semana pasada que este alto al fuego ocurriría.

"El plazo se adelantó dos días respecto a lo previsto inicialmente, con el fin de proteger la seguridad de la población civil y facilitar la entrega de ayuda humanitaria esencial. El ámbito geográfico del alto el fuego se ha ampliado más allá de Oleshky, en la región de Jersón, para garantizar un paso seguro a los convoyes humanitarios", detalló la pareja de Donald Trump.

El general Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia, confirmó la información. La suspensión de los combates en Oleshky busca facilitar la asistencia a esta localidad del sur de Ucrania que ha quedado aislada por drones explosivos y carreteras minadas. Sus habitantes llevan varias semanas sin alimentos ni medicamentos.

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Pero fuera de esta tregua localizada, aceptada por ambos bandos, los bombardeos no han cesado en otras regiones, y varias salvas de misiles balísticos alcanzaron la capital Kiev en horas de la noche.

Vladimir Saldo, un funcionario instalado por Moscú en la región de Jersón, declaró a los medios rusos que las personas que desearan evacuar podían dirigirse a Crimea, ocupada por Rusia, o a Rostov, en el suroeste de Rusia, pero que tendrían que esperar a que se despejara la carretera, fuertemente minada.

"La posibilidad de evacuar Oleshky es una muy buena noticia para mí y para la gente que está allí atrapada", declaró a la AFP Olga, una antigua vecina de Oleshky, que prefirió no divulgar su apellido. "Mis conocidos están listos para irse", agregó.

En Telegram, un funcionario parlamentario ucraniano, Davyd Arakhamia, indicó que el alto el fuego, excepcional por su carácter inusual, estaba previsto hasta el 1 de noviembre a las 20:59 GMT (17:59 en Argentina).

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el martes que "por el momento, no se informó de ninguna violación" de la tregua.

Putin retomó las conversaciones con Europa

En este marco, Vladimir Putin habló este martes con dirigentes europeos por primera vez en un año. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, mantuvieronuna inusual conversación con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, informó Helsinki.

"Para poner fin a la guerra se requieren conversaciones directas", declaró Stubb, quien calificó la conversación de "sustancial". Los líderes nórdicos precisaron que hablaron en nombre propio y de Europa, algo que fue criticado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien lamentó que hubieran actuado "por su cuenta".

Durante la conversación, Putin criticó duramente a los países de la UE y la OTAN, al afirmar que su "política de confrontación" estaba prolongando las "hostilidades" en la guerra en Ucrania, según informó el Kremlin en un comunicado.

El líder ruso también destacó que una "paz justa y duradera" sólo sería posible si se toman "plenamente" en cuenta los intereses de Moscú, que exige principalmente la retirada de las tropas ucranianas de la región oriental de Donetsk, que reclama como propia.

Según el Kremlin, los tres mandatarios acordaron seguir manteniendo "contacto directo por teléfono".

La guerra continúa

En Kiev, donde la alerta es prácticamente permanente, los ataques rusos del lunes por la noche causaron la muerte de una persona y dañaron instalaciones médicas, un edificio universitario y residencias estudiantiles, según las autoridades locales.

El puente Sur, infraestructura importante de la capital que conecta ambas orillas del Dniéper, también sufrió daños.

En Rusia, dos personas murieron por "la caída de artefactos explosivos" en Briansk, en el oeste del país, informó el gobernador regional. Y en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, cuatro personas murieron por ataques ucranianos, indicó Leonid Pasechnik, el gobernador nombrado allí por el gobierno ruso.





ML