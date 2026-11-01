Presunto bombardeo de Venezuela contra guerrilla colombiana del ELN habría dejado varios muertos

Un supuesto bombardeo militar de Venezuela contra la guerrilla colombiana del ELN habría dejado varios muertos en una zona fronteriza.

Esta información le fue brindada a la agencia AFP por la ONG Fundaredes y una activista de derechos humanos.

Fundaredes le dio un video a la AFP donde pueden verse varios cuerpos tirados en el piso, árboles caídos y las ruinas de lo que habría sido un campamento en una zona rural boscosa del estado de Apure.

De acuerdo a la ONG, estas imágenes fueron tomadas el pasado 30 de octubre. “Un coordinador de Fundaredes vio los primeros nueve cadáveres”, afirmó el director Javier Tarazona.

AFP trató de hablar con las autoridades venezolanas, pero, hasta ahora, no obtuvo una respuesta.

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Tarazona afirma que se trata del “primer bombardeo de Venezuela contra el ELN”, la guerrilla activa más poderosa del continente tras el desarme de las FARC en el año 2016.

Aparte del ELN, en los más de 2 kilómetros de frontera colombo-venezolana operan otros grupos armados que se enfrentan por las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

Fundaredes, junto a la defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, aseguran que podría haber otros 10 fallecidos del ELN en el sector Buena Vista del Meta de Apure, colindante con el departamento colombiano de Vichada.

“Los habitantes de la zona han reportado el ataque, han reportado los muertos” y que las víctimas eran miembros del ELN, afirmó San Miguel.

Y añadió que “hay mucho miedo en la zona” porque "las personas están sujetas a enormes presiones de la guerrilla del ELN”.

En el año 2021 comenzaron los choques entre los militares venezolanos y los grupos armados de Colombia que ya causaron el desplazamiento obligado de comunidades completas en Apure.

La postura del presidente colombiano

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, impulsa, con el apoyo de Estados Unidos, una ofensiva militar contra los grupos armados que se financian gracias al narcotráfico de su país.

Según San Miguel, durante años las fuerzas armadas venezolanas fueron neutrales ante las actividades en su territorio del ELN, pero ahora “hay un cambio en la doctrina” en el ejército.

Durante años, Bogotá acusó a las autoridades venezolanas de recibir a las fuerzas ilegales que operan en Colombia.

Hace un mes hubo un enfrentamiento entre miembros del ELN y militares venezolanos que provocó una muerte y cinco heridos.

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Durante las últimas semanas se registraron ataques de guerrillas colombianas a, por lo menos, 4 estados venezolanos.

Por su parte, líderes indígenas advierten sobre una escalada de violencia de los grupos colombianos en zonas de Amazonas (suroeste) y Bolívar (sur) con la intención de obtener el control sobre la minería ilegal.

HM / EM