OpenAI contrató a un exsecretario del Ejército de EE.UU. para “ayudar a Estados Unidos a poner esta tecnología al servicio de quienes nos protegen”

OpenAI informó que nombró al exsecretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, para un puesto recién creado que estará centrado en impulsar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en materia de seguridad nacional.

Driscoll se sumará a OpenAI como asesor principal dando "acompañamiento sobre cómo la IA avanzada puede fortalecer la seguridad nacional y cibernética”, de acuerdo al comunicado que difundió la empresa.

Pete Hegseth

El militar renunció a su cargo en el Ejército de Estados Unidos en septiembre de este año, tras conocerse informes de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Una Inteligencia Artificial para todos

Driscoll expresó en el comunicado de OpenAI que se unió a la compañía “para ayudar a Estados Unidos y a nuestros aliados a poner esta tecnología al servicio de quienes nos protegen, de manera responsable”.

Y agregó: “Las personas que prestan servicio merecen las mejores herramientas que podamos poner en sus manos”. Para luego sumar que la Inteligencia Artificial permite procesar información y disminuir el papeleo.

Los demócratas pidieron transparencia en el uso de la IA por parte del presidente Donald Trump

El pasado 29 de octubre, líderes demócratas exigieron que se guarden los registros de cualquier intercambio oficial del presidente Donald Trump con chatbots de IA, planteando dudas sobre si la herramienta Grok, del multimillonario Elon Musk, tuvo influencia en decisiones militares importantes.

Elon Musk y Donald Trump

En una carta conseguida en primicia por Politico y resumida por la Agencia AFP, los congresistas Robert García y Jamie Raskin aseguraron que las preguntas formuladas por Trump y por asesores de la Casa Blanca y las respuestas de los chatbots son archivos presidenciales que deben guardarse conforme a la legislación federal.

Por ese motivo, pidieron una sesión informativa a puerta cerrada antes del próximo miércoles 11 de noviembre que incluya el uso que hace Trump de la Inteligencia Artificial, las medidas de seguridad y si compañías externas podían tener acceso a charlas sobre temas considerados sensibles.

Lo que Prometeo no se imaginó

Esta petición se produjo tras difundirse reportes de que el presidente pasó horas usando Grok durante una reunión con Musk en el Despacho Oval en diciembre del año pasado, donde, entre otras cosas, consultó cómo podría reaccionar el pueblo de Venezuela si las fuerzas armadas estadounidenses capturaban al presidente Nicolás Maduro.

Los legisladores demócratas cuestionaron la presunta dependencia de Trump de un chatbot privado en temas de política exterior, y señalaron que las respuestas generadas por Inteligencia Artificial podrían ser inexactas o, peor aun, estar siendo manipuladas.

La solicitud incluye también chatbots de ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google.

HM/DCQ