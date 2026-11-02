Netanyahu presiona a Trump para atacar a Irán con armas nucleares: la montaña fortificada que sería el blanco

El periodista estadounidense Tucker Carlson aseguró este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presiona a la administración de Donald Trump para lanzar un ataque nuclear contra Irán. El objetivo militar sería la montaña Pickax, ubicada en el centro del territorio iraní, donde según señala Carlson, la inteligencia israelí asegura que se está desarrollando un programa de enriquecimiento de uranio.

La publicación de este mensaje por parte de Carlson, quien consolidó su carrera como una figura central de la cadena Fox News y fue clave para legitimar a Trump como líder político, expone una fractura en el conservadurismo estadounidense, a una semana de las estratégicas elecciones legislativas de mitad de mandato. El comunicador siempre defendió un estricto aislacionismo militar con la consigna de "América primero", opuesto a las intervenciones de los Estados Unidos en el extranjero, lo que en los últimos tiempos lo alejó de la Casa Blanca. El quiebre definitivo se consolidó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos atacó Irán junto a Israel. En abril, Carlson se declaró "atormentado" por haber ayudado a Trump a llegar al poder.

Tucker Carlson

En este posteo, el comunicador asegura que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encuentra "acorralado y desesperado" después de haber obtenido un resultado peor a lo esperado en las elecciones celebradas el 27 de octubre, y que "llama a Trump todos los días" para presionarlo a profundizar y acelerar la guerra con armas nucleares.

Carlson alerta sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial "corta y final"

En su posteo, el ex presentador de Fox News -que ahora se expresa a través de sus propios medios de comunicación- vaticina que la administración de Trump "podría estar a días de lanzar un ataque nuclear contra Irán". Asegura que el blanco sería la infraestructura iraní de enriquecimiento nuclear de la montaña Pickax. "Ningún arma convencional en el arsenal estadounidense puede penetrar 300 pies de granito sólido para destruir los túneles donde supuestamente se realiza el enriquecimiento. La única opción militar es un ataque nuclear", detalla. Y refiere a un "observador informado" que asegura que "Bibi (Netanyahu) llama a Trump por esto todos los días".

Para el analista estadounidense, Netanyahu está "acorralado y desesperado" por los resultados de la votación en Israel, que no le permiten alcanzar una mayoría automática para formar una coalición de gobierno en la Knesset, el parlamento. Por eso, según Carlson, "necesita esa guerra": precisa de la intervención militar de Trump para negociar un acuerdo que le aporte 61 escaños. El presentador asegura que si no logra sostener el poder, Netanyahu "quedará fuera como primer ministro y en camino al oprobio, investigaciones y posiblemente la cárcel".

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Carlson asegura que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, apoyan la reanudación de operaciones de combate a gran escala, y que también el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe, siguen la línea que traza Israel. Ferviente defensor de la no injerencia más allá de las fronteras, el periodista aseguró que Incluso referentes del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama, manifestaron su rechazo al plan de paz que se discute en Doha.

Este clima de tensión coincide con una fecha clave para la política norteamericana: este martes 3 de noviembre se realizan las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Estos comicios definen la nueva composición del Congreso y miden el respaldo popular hacia la gestión de Trump. La proximidad de la votación agrega una enorme presión sobre el jefe de Estado, quien debe balancear las demandas de sus aliados internacionales con el humor de su electorado.

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En este contexto, Carlson advierte que las consecuencias de una acción atómica serían catastróficas para la economía y el ambiente. "A este ritmo, una depresión global es inminente", afirma. "Un ataque nuclear aceleraría radicalmente la destrucción. La lluvia radiactiva de una explosión en tierra en la montaña Pickax contaminaría el Golfo Pérsico, envenenando el suministro de agua para 100 millones de personas", asegura.

El presentador va más allá: "Después del primer ataque nuclear, la Tercera Guerra Mundial es inevitable", asegura. En sus propias palabras, ese conflicto a gran escala que involucraría a las potencias globales sería "corta y final". Y afirma que Estados Unidos estuvo "caminando dormido" hacia ese desenlace durante todo 2026: "Desde febrero, la administración ha reescrito en silencio la doctrina nuclear de Estados Unidos para hacer más fácil y, por tanto, más probable el primer uso de las llamadas 'armas nucleares de campo de batalla'. Nadie en Washington, en ninguno de los dos partidos, parece molesto por esto. Ahora estamos al borde".

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Según las fuentes anónimas que cita Carlson, Trump decidiría acerca de si lanzar o no un ataque nuclear contra Irán durante el próximo fin de semana. Mientras su vicepresidente JD Vance y su hombre en Medio Oriente, Steve Witkoff, argumentarían a favor de un acuerdo de paz con Irán, Netanyahu estaría aumentando la presión en busca de un recrudecimiento de la guerra.

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