Marco Rubio: "No participamos directamente de la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil"

Apelando a una respuesta que deja varios opciones abiertas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, surfeó las preguntas de los periodistas sobre el rol que jugó la Casa Blnaca en la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil, y afirmó que el gobierno de Donald Trump "no participó directamente en los preparativos de Flavio Bolsonaro" para escapar de su país, donde se le venían encima seguros requerimientos judiciales.

Marco Rubio en G20 Atlanta 31102026

"El (por Bolsonaro) ya tenía una visa, y el presidente Trump decidió permitirle la entrada al país", declaró Rubio en una rueda de prensa en Atlanta, Georgia, donde recibió a los ministros de Relaciones Exteriores del G20 para una reunión de dos días. Cabe consignar que en esa cita de Georgia coincidieron el canciller argentino Pablo Quirno y el brasileño Mauro Vieira, en el primer cruce diplomático entre Argentina y Brasil desde que Flávio Bolsonaro atravesó territorio argentino para viajar a Miami, después de perder el balotaje frente a Lula da Silva.

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Los hombres de prensa le preguntaron a Rubio sobre la carta que habían enviado congresistas demócratas, exigiendo a Trump, al Departamento de Estado y a los funcionarios estadounidenses en la región que brinden "explicaciones claras" sobre el papel que jugó Estados Unidos en la cinematográfica fuga de Bolsonaro y su familia desde Brasil. Allí la Justicia ya le había pedido que entregue sus pasaportes y no salga del país por causas que lo involucran en presunto lavado de dinero.

El grupo demócrata apuntaba a que si el gobierno de Trump fue parte fundamental de ese escape, al "contribuir a la fuga de un ciudadano brasileño "que tenía restricciones judiciales".

Marco Rubio en G20 Atlanta 31102026

Respuesta ambigua

Sin embargo, la respuesta de Rubio no terminó ni de saldar la presión demócrata, ni de dejar claro el rol estadunidense en la salida de Bolsonaro. Es que contestó que "el gobierno estadounidense no estuvo directamente involucrado" en los trámites que Bolsonaro llevó adelante para salir del país, pero dejó abiertas las interpretaciones a cual pudo haber sido entonces "el papel indirecto" de la Casa Blanca en el tema. No solo para ayudar a que Bolsonaro salga de Brasil, sino otorgándole inmediato visado para permanecer en Estados Unidos, cuando la misma la administración Trump ha expulsado ya cerca de un millón de extranjeros, que en muchos casos llevaban no sólo décadas viviendo en Estados Unidos, sino que tenían familias y trabajos asentados en diversas comunidades.

Bolsonaro, listo y preparado (a distancia)

Este fin de semana, el excandidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro reapareció en sus sus redes sociales tras abandonar su país y buscar asilo en Estados Unidos. Fue durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, allí justificó su salida del país, dijo que quiso "resguardar su libertad" ante los intentos de intimidación de la justicia, y que su padre Jair Bolsonaro le había advertido que sería perseguido por los jueces y sus adversarios políticos.

AFP/HB