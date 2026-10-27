InternacionalEn su cumpleaños

Lula calificó de “vergonzosa” la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Lula calificó de “vergonzosa” la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos
Lula calificó de “vergonzosa” la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos | AFP
27-10-2026 | 19:51

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos y cuestionó que el senador abandonara el país tras perder el balotaje presidencial. Durante la celebración de su cumpleaños número 81, el mandatario sostuvo que el dirigente del Partido Liberal (PL) debería haberse quedado para defenderse de las acusaciones judiciales que enfrenta.

Lula cumpleaños 81
Lula celebró su cumpleaños número 81 en medio de la tensión política en Brasil. | Crédito: AFP

“Yo lamento que él se haya ido de Brasil. Él podría quedarse aquí y probar que las acusaciones no son verdaderas”, afirmó Lula, quien también comparó la actitud del hijo del expresidente Jair Bolsonaro con su propia decisión de permanecer en Brasil durante sus derrotas electorales.

Trump habría colaborado en la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El mandatario cuestionó además que Flávio no hubiera presentado documentación para demostrar su honestidad ante la Justicia Electoral. “Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso, vergonzoso”, insistió.

Lula cumpleaños 81
Lula de cumpleaños mientras Flávio Bolsonaro se iba de Brasil | Crédito: AFP

La partida del senador se produjo después de que la Justicia brasileña le ordenara entregar sus pasaportes y le impidiera abandonar el país, en el marco de dos investigaciones judiciales. Según publicó la prensa internacional, Flávio habría llegado a Estados Unidos con su familia, mientras que versiones periodísticas señalaron que la administración de Donald Trump podría concederle asilo.

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