“Lo sacaron del vagón y lo atendieron, pero nadie sabe dónde está”: la desesperación por el argentino desaparecido en España

La búsqueda de Agustín Randazzo , el argentino de 51 años desaparecido después del choque de trenes en Toledo, España, sumó el testimonio de Roberto Piazza , quien pidió cautela frente a las versiones que circularon sobre su amigo: “ Lo sacaron del vagón, lo atendieron y lo derivaron ”, contó, al reconstruir la información que llegó a su entorno después del accidente.

Aún con todo, la incertidumbre sigue: “ No se sabe dónde está, si lo llevaron a un hospital de un pueblo zonal, o de la zona, porque en Madrid no está ”, explicó.

Randazzo viajaba en el vagón número ocho de una de las formaciones involucradas en el choque ocurrido el miércoles entre Urda y Los Yébenes , en la provincia española de Toledo . El accidente dejó 69 muertos , según el último balance informado este jueves por las autoridades de Castilla-La Mancha , y más de 180 personas fueron atendidas por heridas de diversa gravedad.

caption roberto piazza Roberto Piazza habló sobre la desaparición de su amigo Agustín Randazzo

Uno de los puntos más delicados del testimonio de Piazza fue su cuestionamiento a una información: “Lo que sí quiero aclarar es que Cancillería de Argentina dio una noticia como que había fallecido Agustín Randazzo y eso no es veraz”, sostuvo. Y reclamó que el organismo revise lo comunicado: “Así que pido por favor que la Cancillería verifique ese comunicado porque no es veraz”.

La Cancillería argentina difundió información sobre las víctimas del choque de trenes en España

Luego, el diseñador explicó por qué decidió hablar públicamente, aunque aclaró que no tiene información suficiente para reconstruir lo sucedido. Según contó, " La pareja y el hermano viven allá en España. No están dando notas porque están colapsados ​​y esperando que los llamen ", relató.

Además, señaló que distintos medios españoles intentaron contactarlo porque conocen su vínculo con el hombre desaparecido. “Pero no puedo decir más nada porque no se sabe nada en realidad”, agregó.

Piazza definió a Randazzo como una “persona maravillosa” y contó que lo conoce desde la época en que estuvo instalado en Madrid. Según explicó, su amigo vive en España desde 2002 y trabaja en el área de la informática y las comunicaciones .

El choque de trenes en Toledo dejó 69 muertos y alrededor de 200 heridos

El choque involucró a dos trenes de alta velocidad que transportaban a más de 540 pasajeros

El hombre había salido de Madrid rumbo a Sevilla por motivos laborales cuando quedó involucrado en el accidente ferroviario. Su familia perdió contacto con él después del choque y comenzó a buscarlo en hospitales y otros centros habilitados para asistir a los afectados.

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La búsqueda en hospitales y la falta de respuestas.

La pareja de Randazzo, Sergi Horan , también recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y difundir que no tenía noticias sobre su estado. En una primera publicación escribió: "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón n.º 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda".

Algunas horas más tarde, el pedido continuaba sin una respuesta concreta. Horan contó que había viajado a Toledo y que había consultado en hospitales de la zona, pero no había logrado encontrar información concluyente.

Después, publicó: "En urgencias de Toledo decían que no y no. En Ciudad Real tampoco hay rastro". También señaló que se habían acercado a espacios habilitados para recibir a familiares de las víctimas, sin obtener datos que permitieran localizarlo.

En otro mensaje, relató que trabajadores de hospitales de Toledo les habían mencionado la existencia de un registro en una base de datos, aunque sin información específica sobre el estado de Randazzo.

Agustín Randazzo, viajaba de Madrid a Sevilla por motivos laborales cuando ocurrió el choque de trenes

La pareja de Agustín Randazzo difundió un pedido de ayuda en redes sociales

La familia y sus allegados difundieron una descripción física para facilitar su identificación. Randazzo mide aproximadamente 1,70 metros , tiene barba , está tatuado y lleva una camisa y una camiseta.

Un amigo de Agustín Randazzo difundió su fotografía en redes sociales

MV/MSS