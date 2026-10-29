Las tapas de Brasil apuntaron contra la carta "golpista" de Flávio Bolsonaro y sus versiones cambiantes

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, su paso por la Argentina y su llegada a Estados Unidos terminó en las tapas de los principales diarios, que destacaron la carta en la que denunció un supuesto "fraude electoral" en la victoria de Lula da Silva, agradeció a Javier Milei y Donald Trump y se presentó como "líder de Brasil" .

A la hora de definir el documento, varios medios brasileños coincidieron en calificarlo de "golpista" , un término que alude a su intento de desconocer el resultado electoral y cuestionar la legitimidad de Lula, sin presentar pruebas.

Flávio Bolsonaro difundió una carta en la que se proclamó "líder de Brasil" | Crédito: X

Flávio Bolsonaro, senador brasileño y excandidato presidencial | Crédito: AFP

O Estado de S. Paulo llevó el episodio a su portada con el título: " En una carta golpista, Flávio se dice presidente; Tarcísio de Freitas pide respeto a las urnas ”. La bajada también reparó en el cambio de versión, ya que el senador publicó desde Miami una carta en la que llegó a proclamarse "presidente electo", después corrigió el texto y terminó rebajando su propia declaración a “líder de Brasil”.

Correio Braziliense tituló: “ Flávio recula de la carta golpista y, sin aliados, dice que será 'líder '”.

Por su parte, Folha de S. Paulo eligió una lectura que combinó los cambios en el documento con las consecuencias políticas de su publicación. “ Flávio Bolsonaro se dice 'líder de Brasil' en una carta golpista tras llegar a Estados Unidos ”, tituló el diario, que también destacó el aislamiento que enfrenta después de su salida del país.

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De “presidente electo” a “líder de Brasil”

La secuencia fue seguida de cerca por Folha de S. Paulo , que documentó las distintas ediciones del documento. La vuelta no fue un simple cambio de palabras. También cambió su encabezado gráfico: una primera versión utilizó un escudo con la inscripción histórica “Estados Unidos do Brasil” , mientras que otra incorporó el emblema actual de la República Federativa de Brasil .

Así y todo, en el texto definitivo, el senador escribió: “ Me dirijo al pueblo brasileño ya la comunidad internacional como el líder de Brasil ”. La proclamación llegó después de que Lula da Silva se impusiera en el balotaje con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% que obtuvo Flávio Bolsonaro. En lugar de aceptar el resultado, Flávio sostuvo: “ La noche del domingo, vi estupefacto cómo se materializaba un fraude electoral ante mis ojos ”.

De hecho, el senador también aseguró que Lula había sumado más de diez millones de votos entre la primera y la segunda vuelta gracias a una supuesta intervención judicial. Sin embargo, Folha cuestionó esa afirmación y publicó un análisis de verificación bajo el título “ La carta del candidato derrotado miente sobre el fraude y distorsiona los hechos ”.

Otro de los pasajes que llamó la atención de la prensa brasileña fue el agradecimiento explícito a los presidentes de la Argentina y Estados Unidos. “Antes que nada, agradecer quería al presidente Milei, por el coraje, sentido de justicia y legalidad, al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme”.

Flávio había salido de Brasil junto con su familia, pasó por territorio argentino y abordó un avión privado con destino a Ecuador antes de continuar hacia Miami.

La carta de Flávio también buscó justificar su partida. “ Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil ”.

Argumentó que había abandonado Brasil para evitar una persecución política y comparó su situación con la de su padre, Jair Bolsonaro , condenado en septiembre de 2025 a "27 años y tres meses de prisión" por el Supremo Tribunal Federal por su participación en una trama para impedir la llegada de Lula da Silva al poder, tras las elecciones de 2022 . La causa incluyó los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Según su relato, temía quedar “callado, preso y censurado” .

La travesía también generó ruido político en la Argentina, donde el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano presentó un proyecto para interpelar al canciller Pablo Quirn oy pedir explicaciones sobre los movimientos migratorios, los vuelos y las posibles comunicaciones diplomáticas vinculadas al caso.

En tono con eso, el diputado Gabriel Solano anunció una denuncia penal contra Javier Milei y funcionarios de distintas áreas del Gobierno por una presunta colaboración estatal para facilitar la salida del senador.

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El aislamiento político que expuso la carta

En Folha de S. Paulo, a través de su sección política Painel , también se informó que la carta descubrió a dirigentes que no habían sido consultados sobre su contenido.

Según el diario, senadores y diputados cercanos al senador calificaron la iniciativa como “peligrosa” . Un legislador que habló bajo reserva consideró que el documento “ultrapassou o limite do razoável”, es decir, “ sobrepasó el límite de lo razonable ”, y advirtió que no se podía “estirar la cuerda” de esa manera.

Al proclamarse presidente y denunciar una supuesta organización criminal detrás de la victoria de Lula, Flávio llevó su discurso a un terreno que ni siquiera todos sus aliados parecían dispuestos a acompañar.

Tarcísio de Freitas marcó otra diferencia. El gobernador de San Pablo sostuvo que “o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente”, una frase que puede traducirse como “ el camino es respetar el resultado de las urnas y seguir adelante ”.

Esta declaración contrastó con el planteo de Bolsonaro: “ A la comunidad internacional, pido: no normalicen lo que está pasando en Brasil ”. El senador también aseguró que encabezaría la oposición desde Estados Unidos y que su lucha no había terminado con la elección: “ Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños ”.

MV/MSS