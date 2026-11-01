La reunión del G20 terminó sin comunicado conjunto ni foto grupal: el motivo de esta crisis y las declaraciones al respecto de Marco Rubio

Terminó la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Veinte (G20), sin un comunicado conjunto porque los participantes no lograron un consenso sobre los temas geopolíticos y de seguridad económica mundiales en medio de la crisis por la invasión a Ucrania y del conflicto que vive Estados Unidos con Irán.

El encuentro de dos días realizado en Atlanta fue presidido por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio y se discutieron cuestiones geopolíticas, de seguridad energética y sobre cadenas de suministro.

Marco Rubio en G20 Atlanta

Las declaraciones de Marco Rubio tras el encuentro del G20

En la conferencia de prensa de clausura del evento, Marco Rubio remarcó la libertad de moverse en vías navegables clave que incluyen el estrecho de Ormuz y el mar Negro, junto a las cadenas de suministro de minerales críticos y seguridad alimentaria.

Los precios mundiales de la energía se dispararon desde que Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte de petróleo, en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel a fines de febrero de este año.

El funcionario de Donald Trump afirmó que los participantes de la reunión reconocieron la importancia de estos temas, pero se mantuvieron divididos sobre cómo resolverlos. “No, no pretenderé ante ustedes que estamos cerca de encontrar soluciones aceptadas universalmente a estos problemas”, reconoció ante los periodistas.

Cuando le preguntaron sobre los esfuerzos diplomáticos que la mediación de Qatar está realizando para una posible reunión entre Irán y Estados Unidos, Rubio declaró “desconocer si hay un plazo establecido”, y especificó que “corresponde al presidente Trump tomar decisiones al respecto”.

Para luego profundizar el tema, aclarando que “se han celebrado varias reuniones; de hecho, nunca se han interrumpido. Se han mantenido conversaciones activas, en algunos casos directamente, pero a menudo a través de intermediarios. El Presidente prefiere, ante cualquier desafío internacional, intentar resolverlo diplomática y pacíficamente, si es posible”.

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Sobre la posible reanudación de ataques militares contra Teherán, el secretario de Estado dijo que Estados Unidos prefiere la vía diplomática, pero “pueden lograr cualquier objetivo militar si se lo proponen”.

En ese contexto, aclaró que “el presidente prefiere no hacerlo de esa manera. Si lo hubiera hecho, lo habría hecho hace semanas, hace meses. Prefiere resolverlo diplomáticamente, pero creo que lo que les expresa es la increíble confianza de que, si necesitáramos hacer algo militarmente, tendríamos la capacidad de hacerlo y realmente tenemos todo lo necesario para tener éxito, pero preferimos hacerlo pacíficamente”.

Marco Rubio en G20 Atlanta

Las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores chino Ma Zhaoxu tras la reunión del G20

El viceministro de Relaciones Exteriores chino Ma Zhaoxu les dijo a los reporteros que la situación internacional atraviesa cambios profundos, las situaciones geopolíticas están tensas y la agenda de desarrollo tiene un grave atraso.

Además, reveló que la Iniciativa para la Seguridad Global propuesta por su país promueve una visión de seguridad integral, común y sostenible.

Ma también aseguró que China apoya al G20 para potenciar la cooperación destinada a garantizar la seguridad energética y conseguir un desarrollo sustentable, mejorando continuamente la viabilidad energética, promoviendo un cambio en la estructura energética y mejorando la gobernanza energética global.

Finalmente, hizo un llamado a los integrantes del G20 para que tomen acciones concretas que permitan mantener la estabilidad y la operación fluida de las cadenas industriales y de suministros globales.

Ma Zhaoxu

Los temas que generaron conflicto en la reunión del G20

Los participantes del encuentro del G20 se mantuvieron fuertemente divididos sobre temas como la crisis de Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Según varios representantes estos problemas aumentaron de manera drástica el costo del combustible a nivel global y la incertidumbre en el comercio mundial; además, aseguraron que están preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos lance un nuevo ataque militar contra Irán tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre, y por las posibles represalias iraníes.

Sergei Lavrov

El día de apertura de la reunión del G20, Estados Unidos canceló la clásica foto grupal de los cancilleres porque, supuestamente, representantes de Australia, Canadá y varios países europeos se habrían negado a posar junto al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

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Rubio defendió la presencia de Rusia en la reunión. “Para poner fin a la guerra en Ucrania de forma pacífica, se necesita una solución negociada. ¿Entre quiénes se encuentra esa solución? Entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo se puede lograr una solución negociada entre Rusia y Ucrania si no se puede dialogar con ambos países? ¿Cómo se puede dialogar con Rusia y Ucrania si no se interactúa con ellos? Por lo tanto, creo que hoy es una oportunidad más para seguir interactuando con el sistema ruso", remarcó.

Trump será el anfitrión de la Cumbre de Líderes del G20 en Miami, Florida, en diciembre, e invitó a Vladimir Putin, sin embargo, Rubio reconoció hoy que la asistencia del mandatario ruso todavía no está confirmada.

Otro tema que provocó tensión en el encuentro fue la decisión de Washington de no invitar a Sudáfrica, un integrante del G20 que ocupó la presidencia alterna en 2025.

HM / EM