La gestión de Trump se pone a prueba en las urnas, con un desafío inesperado en Texas

Estados Unidos vota el martes 3 de noviembre en las elecciones de medio término, una prueba de fuego para Donald Trump a mitad de su segundo mandato. Aunque su nombre no figura en la boleta, los comicios funcionarán como un termómetro de su gestión y definirán qué partido controlará el Congreso en los próximos dos años. Y uno de los focos de atención está en Texas, un estado que vota a los republicanos desde los tiempos de Ronald Reagan y donde esta vez la pelea está abierta.

Qué se vota

Se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 del Senado. Hoy los republicanos controlan las dos cámaras, aunque por poco: en la Cámara baja tienen 218 bancas, el mínimo necesario para la mayoría, y en el Senado cuentan con 53 escaños, por lo que los demócratas necesitan llegar a 51 para quedarse con el control. Hasta el 29 de octubre, más de 39,6 millones de estadounidenses ya habían votado de forma anticipada.

Un escenario complicado para Trump

Las encuestas anticipan un escenario complicado para el oficialismo. Según la consultora Cygnal, los demócratas lideran la intención de voto con el 52%, frente al 43% de los republicanos, y la aprobación de Trump cayó a alrededor del 37% a principios de octubre, según el agregador Silver Bulletin. La economía, con precios altos en combustibles, alimentos y vivienda, es el principal frente de desgaste, y la baja movilización republicana preocupa al partido: según CNN/SSRS, el 61% de los demócratas está muy motivado para votar, contra un entusiasmo casi sin cambios entre los republicanos.

El argentino que pelea por la Secretaría General de la ONU: Grossi ya pisa los talones de Grynspan

Qué se juega Trump

Si los demócratas recuperan al menos una de las cámaras, al Presidente le resultará mucho más difícil aprobar leyes en los dos años que le quedan de mandato. Además, la oposición podría usar las comisiones del Congreso para investigar su gestión, e incluso dentro del Partido Demócrata se debate la posibilidad de impulsar un juicio político. Si, en cambio, los republicanos retienen el control, Trump tendrá vía libre para avanzar con su agenda.

Texas, en el centro de la escena

En Texas se eligen el gobernador y otros cargos ejecutivos, una banca en el Senado federal, los 38 representantes del estado en el Congreso y buena parte de la legislatura estatal.

La contienda más observada es la del Senado. El republicano Ken Paxton, fiscal general del estado, que llegó a la candidatura tras derrotar al veterano senador John Cornyn en la interna republicana de mayo, enfrenta al demócrata James Talarico, legislador estatal, docente y seminarista presbiteriano de 37 años. La carrera está prácticamente empatada: una encuesta de la Universidad de Houston realizada entre el 10 y el 14 de octubre le da a Talarico una leve ventaja de 48% a 46%, dentro del margen de error, y el demócrata lideró la gran mayoría de los sondeos de los últimos meses.

En la gobernación, el republicano Greg Abbott busca un cuarto mandato histórico frente a la demócrata Gina Hinojosa, legisladora estatal y abogada de derechos civiles. Según el mismo sondeo, Abbott lidera por 49% a 46%, en una campaña marcada por la economía, la frontera, el financiamiento de la educación pública y la regulación de los centros de datos de inteligencia artificial.

Corina Machado dijo que “la transición política es irreversible” y criticó el acuerdo petrolero con Trump

En la Cámara de Representantes, la elección se juega con un mapa electoral que la legislatura texana rediseñó en 2025 para favorecer a los republicanos en distritos que antes eran competitivos.

El malestar en el campo

En las zonas rurales, el respaldo republicano sigue firme: según la Universidad de Houston, el 65% de los votantes rurales apoya a Paxton y el 67% tiene una imagen favorable de Trump. Pero solo el 27% está satisfecho con la economía, frente al 42% de hace un año. Entre los ganaderos crece además el malestar por la decisión de Trump de ampliar la importación de carne para bajar los precios récord, que incluyó en febrero un cupo adicional de 80.000 toneladas para la carne argentina. “Todo está tan caro y nunca se gana”, resumió un ranchero. La duda para el oficialismo es si esos votantes, desencantados con los costos, se movilizarán el martes.

Más allá del resultado, las midterms marcarán también el inicio de la carrera hacia 2028: como Trump no puede presentarse a un tercer mandato, después del martes se espera que comiencen las especulaciones sobre su sucesor.

IC/MSS