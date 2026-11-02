Israel: las autoridades electorales ratificaron los resultados de las elecciones legislativas y rechazaron las denuncias de fraude de Netanyahu

Este domingo, las autoridades electorales de Israel ratificaron la validez de las elecciones legislativas realizadas el 27 de octubre pasado y rechazaron las denuncias de fraude que impulsa el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyo bloque perdió la mayoría en el Parlamento y tendrá complicaciones para armar un nuevo gobierno.

Noam Sohlberg, presidente de la Comisión Electoral Central, el juez de la Corte Suprema, afirmó que la votación se desarrolló de manera correcta y que sus resultados muestran la voluntad de los ciudadanos.

En un mensaje que difundió junto al jefe del servicio de inteligencia interior Shin Bet, David Zini, y la fiscal general Gali Baharav-Miara, quienes respaldaron a las autoridades electorales, Sohlberg señaló que “la elección de la 26ª Knéset se llevó a cabo correctamente”.

Benjamin Netanyahu

Además, el funcionario detalló que, incluso si llegaran a confirmarse algunas de las irregularidades denunciadas, esto no afectaría la integridad general del proceso electoral ni justificaría cambiar los resultados, aclarando que las investigaciones seguirán hasta esclarecer los hechos.

El partido Likud, que lidera Netanyahu, denunció que organismos relacionados a los partidos árabes habrían recibido financiamiento extranjero para poder influir en la campaña electoral y, de esta forma, favorecer a fuerzas políticas específicas.

Estas acusaciones incluyen sospechas sobre una supuesta intervención de Qatar, país que rechazó esta denuncia.

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Netanyahu y sus aliados exigen profundizar las investigaciones antes de dar por finalizado el proceso electoral.

En paralelo, Gadi Eisenkot, el principal rival del primer ministro, acusó al oficialismo de lanzar una campaña cuyo fin es desacreditar los resultados electorales, y advirtió las graves consecuencias institucionales de poner en duda la voluntad de los votantes sin antes presentar pruebas concluyentes al respecto.

El próximo miércoles 4 de noviembre los resultados definitivos deberán ser presentados de manera oficial al presidente Isaac Herzog; luego, empezará el proceso de consultas con los diferentes partidos para nombrar al dirigente que se encargará de armar el gobierno.

Gadi Eisenkot

Cuáles fueron los resultados de las elecciones

De acuerdo a los resultados difundidos por la Comisión Electoral Central, el bloque de Netanyahu logró 53 de los 120 escaños de la Knéset; el sector que encabeza Gadi Eisenkot obtuvo 48 bancas.; y los partidos árabes consiguieron una representación de 19 legisladores.

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Esta nueva composición del Parlamento deja al primer ministro sin los 61 diputados que necesita para tener mayoría propia, abriendo la posibilidad de negociaciones entre las fuerzas opositoras y las agrupaciones árabes.

HM