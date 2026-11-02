Irán ofrece abrir el estrecho de Ormuz: qué reclama para firmar la paz con Estados Unidos

Este lunes, Irán aseguró que podría reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en 48 horas y abrir negociaciones de paz. Para esto, puso una serie de condiciones a Estados Unidos, que tienen como eje central levantar las sanciones económicas y el bloqueo a puertos y buques iraníes.

"Si se aceptan y cumplen las demandas legítimas de Irán existe la posibilidad de que todo el plan se ponga en práctica en un plazo de dos días, se restablezca la seguridad en el estrecho de Ormuz y comience el proceso de negociaciones", aseguró el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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Según el funcionario, todo "depende por completo de la voluntad y la decisión de Washington". "La pelota está en el campo de Estados Unidos porque nuestras exigencias han sido expresadas de manera muy clara y transparente", afirmó.

La lista de condiciones incluye la finalización del conflicto bélico en todos los frentes, lo que incluye también el Líbano. Exigen además que se reconozca el control de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz, y que se descongelen sus activos en terceros países.

Estrecho de Ormuz: Qatar media en las negociaciones de paz

En el marco de las inminentes elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, se redoblan los esfuerzos diplomáticos por contener y resolver el conflicto. A través de mediadores de Qatar, el domingo 25 de octubre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, envió una carta a Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en busca de evitar una escalada militar. Por su parte, en el fin de semana Irán envió una delegación a Qatar para contribuir a las negociaciones.

Sin embargo, Irán continuó informando incidentes en el estrecho de Ormuz. En Estados Unidos, Donald Trump volvió a hablar de lanzar nuevos ataques contra Irán durante un mitín republicano en Iowa, dos días antes de las elecciones. En este marco, el periodista conservador Tucker Carlson aseguró que Netanyahu está presionando a Trump para no negociar la paz, sino por el contrario escalar el conflicto con armas nucleares.

MB