Irán lanzó una advertencia a Estados Unidos y amenazó con responder sin límites geográficos ante nuevos ataques

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, advirtió que su país responderá sin restricciones geográficas ante cualquier nuevo ataque de Estados Unidos o Israel. La orden fue transmitida este sábado durante una reunión con los principales mandos militares iraníes, en un escenario de creciente tensión en Medio Oriente.

"Cualquier nivel o tipo de amenaza debe recibir una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas", sostuvo Khamenei, según un comunicado difundido en su sitio oficial. También afirmó que, ante una nueva ofensiva militar o terrorista, será Irán quien determine el momento y las condiciones para poner fin al conflicto.

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Del encuentro participaron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Alí Abdolahi; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el jefe del Ejército, Amir Hatami.

Durante la reunión, Abdolahi presentó informes sobre el despliegue y el nivel de preparación de las tropas en distintos puntos estratégicos, entre ellos las costas del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz, el mar de Omán y las fronteras noroccidentales y surorientales. También informó sobre un incremento en la producción de municiones y armamento.

Mojtaba Khamenei | Crédito: Cedoc

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel y el riesgo de una nueva escalada

La advertencia de Teherán se produce mientras crecen las especulaciones sobre nuevos bombardeos y una posible reanudación de los enfrentamientos. En ese escenario, el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, sostuvo que una nueva operación militar estadounidense podría extender la guerra a una zona geográfica mucho más amplia.

En paralelo, continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada. Mediadores de Qatar viajaron a Teherán y, según informaciones de prensa, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, habría enviado una carta al responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei.

La tensión también se trasladó al estrecho de Ormuz. Este sábado, dos pescadores resultaron heridos y otros dos permanecían desaparecidos tras un ataque contra dos embarcaciones cerca de la isla de Qeshm. El vicegobernador de la provincia de Hormozgán responsabilizó a Estados Unidos, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Por su parte, la dirigencia iraní reiteró que cualquier salida negociada requiere el cese de las hostilidades en Medio Oriente, el levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de sus activos financieros.

LB/AF