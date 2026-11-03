“Grave provocación política”: Corea del Norte negó la acusación del FBI que lo culpa del robo de más de 6000 millones de dólares en criptomonedas

Corea del Norte rechazó las acusaciones del FBI de que Pyongyang está detrás del robo cibernético de más de 6.000 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas Binance. Kim Yo Jong, la hermana del máximo líder del país, Kim Jong Un, definió estas afirmaciones como una “grave provocación política” de Estados Unidos.

En una declaración difundida por la agencia estatal de noticias KCNA y recogida por la agencia AFP, la dirigente aseguró que la acusación del FBI es “una retórica absurda y nada nuevo”, teniendo en cuenta las anteriores acusaciones de Estados Unidos de que Corea del Norte estuvo detrás del ataque informático contra Bybit en 2025.

El FBI acusó a Corea del Norte de robar más de 6000 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Binance

Usando RPDC, el acrónimo del nombre oficial de Corea del Norte, Kim afirmó que “es una grave provocación política contra la RPDC que Estados Unidos engañe a la opinión pública internacional como si todos los crímenes cibernéticos en distintas partes del mundo fueran obra nuestra”.

Y agregó: “Este es un intento siniestro de dañar la imagen internacional de la RPDC y socavar su dignidad y prestigio nacional, además de otra grave violación de la soberanía de la RPDC”.

Kim Yo Jong

La denuncia del FBI contra Corea del Norte y la reacción de Donald Trump

El sábado pasado, el FBI aseguró que un grupo de hackers llamado TraderTraitor vinculado a Corea del Norte había estado detrás del ataque cibernético que sufrió Binance. TraderTraitor la misma organización a la que se culpa por un robo de 1.500 millones de dólares en la plataforma Bybit en febrero del 2025.

Binance es considerada la más grande bolsa de criptomonedas del mundo por su volumen diario de negociación, por ese motivo, apenas se conoció la noticia del ataque informático, hubo una fuerte caída en los precios de la mayoría de las criptomonedas.

El ciberataque a Binance desata retiros masivos mientras el FBI señala a Corea del Norte

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la declaración del FBI. “No me preocupa. Estamos informándonos al respecto. No sabemos si es Corea del Norte”, le dijo el mandatario republicano a un grupo de periodistas en su residencia de Florida.

HM