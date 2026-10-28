“Gracias al presidente Milei, hoy Flávio está vivo”: Simón Levy aseguró que el libertario participó del operativo para sacar a Bolsonaro

El presidente Javier Milei habría participado en la coordinación de un operativo para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, según afirmó el empresario y abogado mexicano Simón Levy durante una entrevista telefónica con A24. El entrevistado sostuvo que el mandatario argentino conocía la maniobra y tuvo un papel central, aunque sus declaraciones no fueron acompañadas por una confirmación oficial.

"El único que estaba enterado de esto es el presidente Milei. Él ha estado y estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación. Y gracias al presidente Milei, hoy Flávio está vivo", aseguró Levy.

La afirmación generó sorpresa en el estudio, donde los periodistas advirtieron sobre la relevancia política de la información. Consultado sobre el alcance de sus dichos, Levy ratificó su versión y volvió a atribuirle al jefe de Estado argentino un papel determinante: "Javier Milei es parte fundamental para que Flávio Bolsonaro hoy esté con vida".

Durante la entrevista, el empresario también vinculó el supuesto operativo con Estados Unidos. Ante la posibilidad de que hubiera existido una coordinación entre Milei y Donald Trump, señaló que se trató de una operación de carácter norteamericano y mencionó que el avión que llegó a Fort Lauderdale tenía matrícula estadounidense.

Levy comparó el procedimiento con el caso de María Corina Machado, aunque evitó brindar precisiones sobre la logística o los participantes. "No le puedo dar más datos", sostuvo, antes de anticipar que la información podría oficializarse en los próximos días.

"Ustedes verán que se va a hacer oficial, posiblemente en los siguientes días", afirmó el entrevistado, quien insistió en que esperaba una confirmación pública y una conferencia oficial.

Simón Levy Dabbah es un abogado y empresario mexicano que fue funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y subsecretario de Planeación Turística. En los últimos años, se acercó a referentes de la derecha latinoamericana, como Javier Milei y el bolsonarismo, y al movimiento MAGA de Donald Trump. Actualmente se encuentra también prófugo en Estados Unidos y enfrenta órdenes de aprehensión en México por causas vinculadas con presuntas amenazas, daños a la propiedad y delitos ambientales.