Francia refuerza la seguridad ante otra jornada de protestas callejeras

Como ocurre desde hace tres semanas Francia se prepara para enfrentar este sábado otra jornada de movilización social, considerada por el gobierno como de muy alto riesgo para el orden público. Por eso el gobierno de Emmanuel Macron toma precauciones respecto de la seguridad en las principales ciudades porque quiere evitar los violentos incidentes que se produjeron principalmente el 17 de octubre, en una protesta que terminó con miles de comercios saqueados o incendiados y una cifra muy alta de detenidos por los desmanes.

La primera jornada de estas manifestaciones contra el alto costo de la vida, hace ya 14 días, dio lugar a escenas de caos, con edificios públicos incendiados y saqueos de miles de comercios en el centro de las grandes ciudades, especialmente en París, Lyon (centro-este) y Marsella (sureste).

Esas manifestaciones convocaron entre 550.000 personas, según la policía, y 800.000, de acuerdo con el sindicato de izquierda CGT.

Por este motivo, el dispositivo policial fue significativamente reforzado durante la segunda convocatoria, el 24 de octubre, cuando en un clima mayoritariamente pacífico, entre 410.000 y 800.000 personas se manifestaron, con algunos hechos de violencia aislados.

Más de 400.000 personas protestaron en Francia contra Macron y hubo cerca de 1.000 detenidos

Para este sábado, que coincide con la fiesta de Halloween, se ampliará un dispositivo de seguridad "excepcional", afirmó el jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien alertó de una jornada "de riesgo muy elevado de alteraciones del orden público".

El ministro se refirió a "numerosos llamados a cometer saqueos" en las redes sociales. Unos 70.000 policías y gendarmes serán movilizados.

Según la policía, se han programado 350 actos, susceptibles de congregar entre 350.000 y 450.000 personas.

En París se cerrarán más de 40 estaciones de metro y los servicios de tranvía también se verán afectados.

"Se prevén episodios de violencia urbana comparables a los del 17 de octubre a lo largo de toda la jornada", advirtió una fuente del entorno del ministro.

"Se temen intentos de destrozos y saqueos", añadió la misma fuente.

Protestas y disturbios en Francia 24102026

Tras la violencia del sábado 17 de octubre, el ministro del Interior entonó su mea culpa y reconoció que habían perdido el control en algunas ciudades, por lo que presentó su dimisión, que fue rechazada por el presidente Emmanuel Macron.

El sábado, las concentraciones estarán autorizadas, "pero no en los centros de las ciudades" y se desarrollarán "en las zonas periféricas", como el 24 de octubre, enfatizó Nuñez.

Sin embargo, a última hora del viernes, los recorridos de la manifestación presentados por la CGT y los "chalecos amarillos" en París, eran objeto de una puja en la justicia, luego de que el Tribunal Administrativo autorizó el desfile por la célebre plaza de la Bastilla como quieren los organizadores.

El ministro del Interior no tardó en anunciar que apelarán esta decisión en defensa del orden público.

"Estamos en un Estado de derecho, vamos a recurrir porque, si hemos suspendido este cortejo, es porque hubo daños, hubo enormes destrozos que se cometieron el 17 de octubre, saqueos", declaró Nuñez.

El Consejo de Estado es el órgano competente para pronunciarse en este caso y podría emitir su decisión durante la noche del viernes.

* Con información de AFP