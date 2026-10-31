Flávio Bolsonaro reapareció en redes sociales tras huir a Estados Unidos: "Estaré aquí, listo y preparado"

El excandidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro reapareció públicamente a través de sus redes sociales tras abandonar su país y buscar asilo en Estados Unidos. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, justificó su salida y reveló un intercambio privado con su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, antes de iniciar el viaje.

El senador y candidato opositor a Lula da Silva explicó que tomó la decisión de irse junto a su esposa para resguardar la libertad de su espacio político, al calificar las acciones de la justicia como un intento de intimidación. En su relato, indicó que el exjefe de Estado le advirtió sobre las intenciones de sus adversarios políticos.

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Según relató, tras comentarle a su padre su plan de fuga a Estados Unidos, el expresidente brasileño lo miró y "con lágrimas en los ojos" le dijo: "Ya sabés a dónde quieren llegar con esto, ¿verdad?". "Papá, lo sé. Creo que Dios tiene el control de todo, estoy preparado y lo afrontaré. Ahora sé lo que tengo que hacer", le respondió.

El senador brasileño explicó que el intercambio con el exmandatario ocurrió luego de que este le solicitara a sus custodios que abandonen una de las salas donde cumple prisión domiciliaria, para poder hablar de forma privada con su hijo. Acto seguido, la salida de Brasil se realizó por vía terrestre por Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

Flávio Bolsonaro utilizó un pasaporte italiano para ingresar formalmente a la Argentina, dado que el juez Alexandre de Moraes había ordenado retenerlo por causas de lavado de dinero y evasión. Luego de entrar al país junto a su esposa y sus dos hijas menores, su comitiva tomó un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú con destino a Miami, con una escala técnica de reabastecimiento en Ecuador.

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"Tomé la decisión junto con mi esposa, sin que nadie lo supiera. Porque, si lo hubieran sabido, las probabilidades de que las cosas salieran mal habrían sido mayores. Así que, en realidad, no culpen a nadie. Nadie es responsable de lo sucedido", argumentó sobre su salida en el video que duró unos 17 minutos.

Con respecto a la decisión del juez brasileño de retener su pasaporte en el marco de investigaciones judiciales, el dirigente asegura que se trató de "una decisión completamente absurda con el fin de intimidar". "Comenzó la persecución incluso antes de lo que imaginaba", aseveró.

De todas formas, Bolsonaro aclaró que mantendrá su voz activa en la discusión política de la región y que aún sostiene sus aspiraciones presidenciales. "Pase lo que pase, estaré aquí, listo y preparado, incluso, si fuera necesario, para volver a presentarme a la presidencia de la República. No me refiero a 2030, sino antes".

AS / EM