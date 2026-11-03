Estados Unidos le hizo un fuerte reclamo a Venezuela por los presos políticos que todavía no han sido liberados: qué le exigen al gobierno de Delcy Rodríguez

Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, le pidió al nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, que Caracas siga liberando presos políticos, durante su primer encuentro en Washington.

El comunicado del Departamento de Estado es muy claro al respecto: “El secretario Rubio instó a que continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela”.

Delcy Rodríguez y Donald Trump

El funcionario venezolano fue nombrado la semana pasada nuevo jefe de la diplomacia de su país por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien implementó, presionada por el gobierno de Donald Trump, una amnistía que permitió la excarcelación de cientos de presos políticos.

Este es el primer viaje de Blanco a Washington tras asumir su nuevo cargo. Rubio y Blanco posaron ante la prensa, pero no hicieron ningún tipo de declaraciones.

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El comunicado del Departamento de Estado afirmó, según AFP, que Rubio “reafirmó el plan de tres fases del Presidente [Donald Trump] para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática”.

Y agrega que "ambos abordaron los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por Venezuela, incluidas las reformas institucionales que sientan las bases para elecciones libres, justas y creíbles”.

Marco Rubio

La situación política en Venezuela y la postura de Estados Unidos

Semanas atrás, Rubio recibió en el Departamento de Estado a Dinorah Figuera, jefa de la bancada opositora en las charlas con el oficialismo. Tanto el gobierno como la oposición han confirmado que Venezuela celebrará elecciones presidenciales, pero todavía no precisaron una fecha específica.

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Según la Agencia AFP, altos responsables diplomáticos de Estados Unidos calculan que primero se renovará el máximo tribunal del país y el órgano electoral, de aquí a finales de este año, y luego se celebrarán los comicios.

HM