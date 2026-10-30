El argentino que pelea por la Secretaría General de la ONU: Grossi ya pisa los talones de Grynspan

El diplomático argentino Rafael Grossi quedó en el segundo lugar en la séptima votación informal (straw poll) del Consejo de Seguridad para elegir al sucesor de António Guterres al frente de las Naciones Unidas. La consulta no vinculante, realizada este viernes, fue encabezada nuevamente por la costarricense Rebeca Grynspan, seguida por Grossi y por Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana. La sorpresa fue la candidata de Emiratos Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, que quedó relegada al cuarto lugar pese a que su país aseguraba contar con el apoyo de Estados Unidos y China.

En este sondeo informal, Grynspan obtuvo 11 votos de aliento y cuatro de desaliento, sin votos “sin opinión”. Grossi, por su parte, reunió nueve votos de aliento, cuatro de desaliento y dos sin opinión, su mejor resultado desde que comenzó el proceso de selección.

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Más atrás quedaron Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana (8 de aliento, 6 de desaliento y 1 sin opinión), y Lana Zaki Nusseibeh, de Emiratos Árabes Unidos (7 de aliento, 6 de desaliento y 2 sin opinión). Completaron la lista Olara Otunnu, de Uganda (4 de aliento y 11 de desaliento); María Fernanda Espinosa, postulada por Antigua y Barbuda (2 de aliento, 10 de desaliento y 3 sin opinión), e Ivonne Baki, de Ecuador (1 de aliento y 14 de desaliento).

Resultados de la Encuesta Preliminar 7 del Consejo de Seguridad de la ONU

Cómo se elige al secretario general

Las consultas del Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, son sondeos informales y secretos: cada país puede “alentar” o “desalentar” a cada candidato, o no expresar opinión. Para avanzar, un postulante necesita al menos nueve votos favorables, pero eso no alcanza: los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido) tienen derecho a veto, y la objeción de cualquiera de ellos puede dejar afuera a un candidato, más allá de los apoyos que haya conseguido.

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En el sondeo anterior, realizado el 16 de octubre, los cinco miembros permanentes usaron por primera vez papeletas diferenciadas para identificar posibles vetos, y todos los candidatos, incluidos Grynspan y Grossi, recibieron al menos un voto de desaliento de alguno de ellos, lo que dejó la elección en un punto muerto.

Con los tres primeros lugares en manos de candidatos de Costa Rica, la Argentina y Guyana, la votación consolidó la tendencia a favor de un diplomático latinoamericano, frente a la postulación de Nusseibeh, ministra de Estado y exembajadora de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, que cuenta con el apoyo de países de Medio Oriente. Sin embargo, la elección sigue condicionada por las diferencias entre las grandes potencias, en particular entre Estados Unidos y China, que todavía no lograron acercar posiciones.

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El debate también incluye el reclamo por una mayor representación. En una declaración firmada durante su cumbre en la India, los países del BRICS señalaron que nunca una mujer fue elegida secretaria general de la ONU y que América Latina y el Caribe tuvieron una sola vez a un representante al frente del organismo.

La definición deberá resolverse antes de fin de año, cuando termina el mandato de Guterres.





IC/ML