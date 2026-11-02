Elecciones legislativas en EE.UU.: aumentan las posibilidades de que los demócratas obtengan el control del Congreso y se teme la reacción de Trump

Este domingo, los republicanos se movilizaron masivamente para evitar ser derrotados en las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde los demócratas intentan recuperar el control de Congreso, lo que les permitiría imponer un contrapeso político al poder que actualmente goza el presidente Donald Trump.

Donald Trump

Según las encuestas a las que tuvo acceso la agencia AFP, los demócratas conseguirían quitarles la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes y además tienen importantes posibilidades de ganar el Senado.

El problema que enfrentan los demócratas es que, durante los últimos dos años, Trump desafió todas las normas políticas y podría no aceptar los resultados de las elecciones y denunciar, apoyado por su partido, que hubo fraude.

Casi 50 millones de estadounidenses lograron sufragar en forma anticipada

El Presidente ya lanzó frases polémicas, afirmando, por ejemplo, que, si ganan los demócratas, convertirán a Estados Unidos al comunismo, y también prometió darle 5.000 dólares a cada ciudadano si su partido vence en estas elecciones.

Aunque en declaraciones que hizo el sábado por la noche ante periodistas, Trump aseguró que se “siente bien” porque “al país nunca le ha ido mejor”, un sondeo de NBC News publicado este domingo reveló que el 60% de los estadounidenses desaprueba su gestión.

Un detalle fundamental es que, según los encuestadores, incluso en estados históricamente republicanos como Kansas y Texas, hay probabilidades de un cambio a favor de los demócratas.

Elon Musk y Donald Trump

Gastos en publicidad, insultos y las perspectivas demócratas

Estas elecciones han registrado un gasto de unos 11.000 millones de dólares en publicidad, y la mayoría de ese dinero viene de donantes individuales. Por ejemplo, Elon Musk, un importante aliado de Donald Trump, aportó, según AFP, casi 500 millones de dólares para la campaña republicana.

Por otra parte, el presidente no dudó en lanzar afirmaciones falsas, calificando, por ejemplo, a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, de “yihadista”.

Sin embargo, la mayor preocupación de los demócratas es que los republicanos no acepten la derrota, lo que podría generar una crisis constitucional similar al intento de Trump de revertir su derrota en las elecciones presidenciales del año 2020 ante Joe Biden.

RDC: qué estados pueden definir el control del Senado estadounidense

La realidad es que ganar la Cámara de Representantes les daría a los demócratas el control del presupuesto y además asumirían la dirección de comités encargados de investigar temas muy sensibles, como las acusaciones de corrupción o las relaciones de Trump con Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein

Otro detalle importante es que un Senado bajo control demócrata podría bloquear los nombramientos judiciales de Trump, especialmente los destinados a la Corte Suprema de Justicia.

HM