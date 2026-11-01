El FBI acusó a Corea del Norte de robar más de 6000 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Binance

Este sábado, el FBI acusó a Corea del Norte de robar más de 6.000 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance. La empresa afirmó que fue víctima de un ciberataque que terminó con la más grande sustracción de monedas virtuales jamás denunciada.

Al conocerse lo ocurrido, los valores de la mayoría de las criptomonedas en el mundo cayeron de manera drástica porque Binance es considerada la plataforma de intercambio de esta clase de activos más grande del planeta.

Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte

El Bitcoin cayó casi un 5%; Ethereum casi un 6% y el BNB, la moneda nativa de Binance, casi un 10%.

El FBI afirmó que un grupo afiliado a Corea del Norte conocido por el nombre de TraderTraitor se encontraba detrás del robo; a esta misma organización se le atribuye la sustracción de 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del 2025.

En un comunicado, el FBI afirmó: “La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance alrededor del 29 de octubre”.

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En este contexto, la compañía afirmó que cubriría las pérdidas generadas por el ataque cibernético comprando tokens para reponer lo sustraído.

Según el FBI, “integrantes de TraderTraitor" están convirtiendo activos sustraídos en Ethereum, y estos activos serán blanqueados a través de su conversión usando servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo.

Por ese motivo, el organismo les pidió a las empresas del sector privado “bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados”.

Paradójicamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó que Corea del Norte haya sido el responsable de este ataque.

En una charla con periodistas en su mansión de Florida, el mandatario afirmó: “No estoy preocupado. Estamos aprendiendo sobre esto. No sabemos si es Corea del Norte”.

Donald Trump | Crédito: AFP

La respuesta de Binance

Binance declaró este sábado que reservó más de 6.340 millones de dólares para hacerse cargo de las perdidas generadas por este ciberataque. “Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente”, anunció la empresa en X.

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El robo a la plataforma ocurrió cuando muchos observadores muestran su preocupación frente a la creciente capacidad de los nuevos modelos de Inteligencia Artificial (IA) para resolver los protocolos de seguridad más complejos.

La hipótesis principal es que TraderTraitor integra el Grupo Lazarus, que en 2014 fue acusado de hackear Sony Pictures como venganza por “The Interview”, un film que ridiculizaba al líder supremo de Norcorea, Kim Jong-un.

HM / EM

