Trump sugirió que las elecciones en Brasil fueron “amañadas” sin respaldar a Bolsonaro

Donald Trump afirmó este lunes que las elecciones en Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, en referencia a los comicios en los que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso sobre Jair Bolsonaro. “No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada”, sostuvo el mandatario estadounidense ante periodistas en Washington, antes de viajar a Misisipi para participar de un acto de campaña. También calificó el proceso de “muy corrupto”, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Uno de los principales cuestionamientos de Trump apuntó a la decisión de ampliar el horario de votación hasta las 19, dos horas más de lo previsto, debido a problemas de transporte público en algunas ciudades. Según la información difundida sobre los comicios, la extensión permitió sumar unos 34.000 votos, una cifra muy inferior a la diferencia de 4,43 millones de sufragios con la que Lula superó a su rival.

El presidente estadounidense cuestionó la medida y la forma en que se contabilizaron los votos, pero aclaró que sus críticas al proceso no implicaban un rechazo personal al mandatario brasileño. “Me llevo muy bien con él”, afirmó, aunque insistió en que la elección había dejado una mala impresión.

La reacción de Trump se produjo después de la derrota de Flávio Bolsonaro, quien había quedado primero en la primera vuelta del 4 de octubre, pero no consiguió sostener esa ventaja en el balotaje. El resultado representó un revés para la familia Bolsonaro, aliada política del republicano, y para sus expectativas de fortalecer la influencia de gobiernos de derecha en América Latina. Aunque Trump no expresó un respaldo electoral explícito a Flávio durante la campaña, sí mantuvo gestos de cercanía: en mayo lo recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca, una distinción poco habitual para un senador extranjero.

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El vínculo entre Trump y los Bolsonaro se remonta al primer mandato del republicano, cuando respaldó al entonces presidente brasileño. Desde su regreso al poder, además, la relación entre Washington y Brasilia estuvo atravesada por las tensiones comerciales y la presión estadounidense sobre el gobierno de Lula. Trump impuso aranceles elevados a productos brasileños en medio de sus críticas al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, quien fue condenado por su participación en un intento de golpe de Estado.

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Tras la derrota electoral de su hijo, Jair Bolsonaro anunció que buscará ante la Justicia la anulación de los comicios y cuestionó también la ampliación del horario de votación.

LB/MSS