Disturbios en Alemania tras una masiva protesta juvenil contra el servicio militar y los recortes

Alemania vivió una jornada de fuertes protestas juveniles que terminó con graves incidentes en distintas ciudades del país. Más de 100.000 personas participaron el sábado de las movilizaciones convocadas por el colectivo Gen Z regelt, que reclamó mayores inversiones sociales, medidas para enfrentar el aumento del costo de vida y el rechazo al servicio militar obligatorio.

Aunque la mayoría de las concentraciones se desarrollaron de manera pacífica, durante la noche se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, destrozos y saqueos de comercios. Los episodios más graves ocurrieron en Frankfurt, donde más de 100 policías resultaron heridos y 54 personas fueron detenidas, según informaron las autoridades.

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La convocatoria se extendió a unas 30 ciudades, entre ellas Berlín, Hamburgo, Colonia, Stuttgart, Bremen y Núremberg. De acuerdo con las estimaciones policiales, participaron alrededor de 120.000 personas, mientras que los organizadores esperaban una concurrencia mayor, de 182.000 manifestantes.

Protestas en Alemania | Crédito: AFP

Frankfurt, el escenario de los disturbios más graves

Los incidentes de mayor magnitud comenzaron después de las 21 en el centro de Frankfurt, cuando grupos de encapuchados rompieron vidrieras y entraron a distintos comercios de la principal zona comercial. La policía informó que cinco establecimientos fueron saqueados y otros 17 sufrieron daños.

Además, se registraron ataques con artefactos incendiarios contra los servicios de emergencia. Ante la escalada de violencia, las fuerzas de seguridad pidieron a los transeúntes que abandonaran el centro de la ciudad y desplegaron un operativo para recuperar el control de la zona.

Protestas en Alemania

Los disturbios también se extendieron a otras localidades. En Colonia, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes, mientras que en Berlín hubo lanzamientos de botellas y pirotecnia contra los agentes. En Hamburgo se incendiaron barricadas y fueron detenidas alrededor de 120 personas, luego de que circularan en redes sociales convocatorias a realizar actos vandálicos en la estación central de trenes.

Las reacciones del gobierno alemán tras los enfrentamientos

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, responsabilizó a sectores de la izquierda radical y a personas de origen migrante por los episodios violentos. También aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a los responsables de los ataques y los saqueos.

“Los alborotadores y saqueadores serán identificados y rendirán cuentas”, declaró al diario Bild. El funcionario defendió el despliegue policial y sostuvo que la estrategia de mantener una presencia numerosa y distribuida en distintos puntos permitió contener la violencia.

Protestas en Alemania | Crédito: AFP

Sin embargo, el ministro del Interior del estado de Hesse, Roman Poseck, señaló que la mayoría de los detenidos en Frankfurt son ciudadanos alemanes, en contraste con las afirmaciones de Dobrindt sobre la participación de personas de origen extranjero.

Por su parte, el gobernador de Hesse, Boris Rhein, condenó los ataques y advirtió que los responsables deberán enfrentar las consecuencias. “Estoy conmocionado por los excesos violentos en Frankfurt, que no quedarán impunes”, sostuvo.

Qué reclaman los jóvenes que salieron a las calles

Las movilizaciones fueron impulsadas por Gen Z regelt, una iniciativa juvenil que reúne demandas vinculadas con el acceso a la vivienda, la educación, la salud y la protección del medioambiente.

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Uno de los principales ejes de la protesta fue el rechazo al servicio militar obligatorio y a las políticas que, según los convocantes, afectan las condiciones de vida de las nuevas generaciones. También reclamaron mayores recursos para los servicios públicos y medidas frente al encarecimiento del costo de vida.

Francia también registró disturbios y más de 290 detenidos

Protestas en Francia | Crédito: AFP

La tensión social también se hizo sentir en Francia, donde ayer más de 290 personas fueron detenidas durante una nueva jornada de protestas contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

Los enfrentamientos con la policía se registraron en París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes y Toulouse, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los grupos que se negaban a desconcentrarse.

Protestas en Francia | Crédito: AFP

Mientras los sindicatos y las organizaciones estudiantiles calcularon cerca de 500.000 participantes en todo el país, el Ministerio del Interior estimó una concurrencia de 320.000 personas.

Se trató del tercer fin de semana consecutivo de movilizaciones, en medio de un fuerte despliegue de seguridad que incluyó unos 70.000 efectivos en todo el territorio.

LB