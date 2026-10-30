Demócratas de Estados Unidos investigan si funcionarios de Trump y de la Argentina facilitaron la salida de Flávio Bolsonaro

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su posterior llegada a Miami llegaron al Congreso estadounidense, donde un grupo de demócratas le pidió explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio , para determinar si funcionarios de Donald Trump o alguna oficina diplomática en la Argentina o Ecuador participaron de la coordinación del viaje.

A iniciativa de los congresistas Sydney Kamlager-Dove , de California, y Dina Titus , de Nevada, la carta fue enviada el jueves 29 de octubre. La firmaron otros 23 representantes demócratas, entre ellos integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja. Allí reclamaron una respuesta por escrito antes del 13 de noviembre y solicitaron que funcionarios del Departamento de Estado estén disponibles para brindar explicaciones ante el Congreso .

La congresista demócrata Dina Titus | Crédito: Archivo

La congresista demócrata Sydney Kamlager-Dove | Crédito: Archivo

La carta también dirige la mirada hacia la decisión de permitir el ingreso del senador y sus familiares : “¿El Departamento de Estado determinará si el senador Bolsonaro estaba legalmente autorizado a salir de Brasil antes de aprobar o facilitar cualquier visa o arreglo de viaje?”. Con ese objetivo, reclamaron saber quién aprobó esa decisión, qué categoría migratoria se utilizó y si se evaluaron las investigaciones judiciales que pesan sobre Bolsonaro.

Además, consultaron si hubo conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional , la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza , el Servicio de Ciudadanía e Inmigración o el Departamento de Justicia .

De todos modos, el planteo no se limita a los trámites migratorios. Los demócratas también quieren saber si la administración Trump evaluó las consecuencias diplomáticas de intervenir en el traslado de un dirigente que tenía restricciones judiciales en su país.

“El pueblo estadounidense y el Congreso tienen un interés legítimo, en virtud de sus funciones de supervisión, en comprender si se utilizan recursos diplomáticos y migratorios de Estados Unidos para facilitar el viaje de una figura política extranjera en estas circunstancias”, escribieron.

Javier Milei y Donald Trump durante un encuentro bilateral en Estados Unidos | Crédito: AFP

El Gobierno de Lula da Silva convocó a la encargada de negocios argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro

Hasta el momento, el Departamento de Estado no había respondido públicamente.

De Brasil a Puerto Iguazú y de ahí a Miami

Esta controversia comenzó a tomar forma el martes por la noche, cuando Bolsonaro cruzó junto con su esposa y sus dos hijas adolescentes el puente internacional Tancredo Neves , que conecta Brasil con Puerto Iguazú, en Misiones. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el senador ingresó a la Argentina por ese paso fronterizo.

Sin mucho margen, durante la madrugada del miércoles, abordó un avión privado Gulfstream G400 operado por la compañía Baires Fly SA

Un día antes, el Departamento de Estado había informado que Bolsonaro y su familia recibirían las respectivas visas y podrían ingresar a Estados Unidos. La llegada se produjo pese a que el senador tenía una orden judicial que le impedía salir de Brasil y debía entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Recorrido del vuelo de Flávio Bolsonaro

Recorrido del vuelo de Flávio Bolsonaro

El diario The New York Times publicó que Jason Miller , funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca y aliado del entorno Bolsonaro, habría organizado la logística del avión que trasladó a la familia desde la Argentina hasta Miami, con escala en Guayaquil.

A partir de esa publicación, la congresista demócrata Delia Ramírez cuestionó al mandatario estadounidense y apuntó contra su relación con dirigentes de derecha. " Dime con quién andas y te diré quién eres. Una vez más, Trump está apoyando a sus amigos autoritarios ", escribió en X. Y agregó que su administración estaba ayudando a Bolsonaro a " evitar rendir cuentas en Brasil " al permitirle refugiarse en Estados Unidos.

Posteo de la congresista Delia C. Ramirez | Crédito: X

Qué se sabe sobre el ingreso de Bolsonaro a Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmó que el senador llegó al sur de Florida junto con su familia y que fueron recibidos e inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, “ de conformidad con las leyes y procedimientos de inmigración vigentes ”.

Sin embargo, medios brasileños y estadounidenses informaron, a partir de registros migratorios, que Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus hijas Carolina y Luiza ingresaron bajo la categoría DT, correspondiente a un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias. Esa autorización, conocida como libertad condicional humanitaria, no equivale a una visa de residencia ni concede por sí misma un estatus migratorio permanente. Según esas publicaciones, tendría vigencia hasta octubre de 2027 .

Flávio Bolsonaro llega al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Miami, junto a su familia | Crédito: AFP

MV